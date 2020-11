Els ponts de Sant Francesc i la Mercè de Castelló d'Empúries

De ponts n'hi ha de diverses formes arquitectòniques i materials: de pedra, de fusta, de formigó, de ferro, penjats, llevadissos... Això sí, tots tenen una particularitat, són construïts horitzontalment. Us imagineu un pont vertical? Cap on aniria? Potser hauria de tenir escales?

Abans de la qüestió que us volia acabar explicant m'agradaria fer-vos veure unes quantes obvietats més relacionades amb aquest tipus de construcció. Imagineu-vos que no existissin, com ho faríem per travessar a l'altre cantó d'allà on volem anar? Travessaríem pel mig de l'aigua d'un riu?, Baixaríem al fons d'una vall per després tornar-la a pujar? Segur que sí, que ho podríem fer, però amb més dificultat. Qui és que no ha travessat un rierol fent saltirons de pedra en pedra o ha fet una excursió pujant i baixant els vessants d'una vall?

El que sí que tenim tots clar, és que un pont serveix per a comunicar dos punts, per anar d'una vora a una altra. A Castelló d'Empúries en tenim uns quants, el Vell, el Nou, el més nou (Pas de Sant Pere), tot i això en voldria destacar dos que fa segles que són sobre les aigües del rec del Molí: el pont de Sant Francesc i el de la Mercè. Tot i que sovint hi passem per sobre, tot i que són un tram més de camí, en moltes ocasions els ignorem. Els dos tenen la característica que són d'una sola arcada i foren aixecats entre els segles XIV i XVIII.

Tot i que compta amb algun arranjament més contemporani, el pontarró de Sant Francesc, que portava cap al dessecat i gegantí Estany de Castelló, és el que conserva un aire constructiu més primigeni. El de la Mercè, més reedificat, anava direcció al primitiu i desaparegut Convent dels Mercedaris. Gràcies als treballs de desbrossament i neteja que s'estan duent a terme al llarg del recorregut del Rec del Molí, avui es poden contemplar més bé que mai. Als interessats us recomano fer un passeig, avui que encara podem, partint del Pont de la Mercè, fins al de Sant Francesc i continuar un tram més, aigües avall. Redescobrir el Pont de la Mercè i el de Sant Francesc és un bon exercici, us el recomano.