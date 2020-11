Sovint, en política, que les reivindicacions (justes) d'un col·lectiu esdevinguin realitat és qüestió de voluntat. L'exemple més clar l'hem tingut recentment, quan al Ple municipal del 2 de novembre passat, l'alcaldessa, Agnès Lladó, anunciava el conveni entre l'Ajuntament de Figueres i el Departament d'Educació per al finançament de les obres de l'escola Carme Guasch. Aquest no és el final de la història; el cava (o el suc de poma, tractant-se d'una escola) caldrà destapar-lo quan la mainada ocupi les aules.

Ara bé, una victòria és una victòria, sobretot després de setze anys i dues promocions senceres d'escolars en barracots i condicions indignes. I tot plegat ha estat possible amb voluntat política, escolta activa i una mica d'imaginació. El coratge i la tenacitat dels pares dels alumnes hi ha tingut molt a veure, també, des que aquell 2006 que ara sembla tan llunyà van començar a demanar un edifici per a l'escola. El 2009, el llavors alcalde Santi Vila va anunciar, pomposament, que s'estava redactant un estudi de viabilitat per reconvertir la presó vella en la nova escola Carme Guasch, fet que va motivar una controvèrsia que ha durat deu anys, a més d'innombrables reunions amb les successives AMPA i la consegüent insatisfacció d'uns i la frustració dels altres. Un cop de timó important a l'assumpte va ser la moció que el gener del 2017 presentava el grup municipal d'ERC (integrat per Agnès Lladó, Maria Perpinyà i Jordi Giró) al Ple reclamant la urgència de l'equipament va reactivar considerablement la qüestió. Durant l'etapa de l'anterior mandat amb Jordi Masquef al capdavant, ja es va desestimar definitivament l'edifici de la presó. Llavors, l'AMPA va proposar la ubicació que s'ha acabat adoptant, tot i que no va progressar perquè la Generalitat no va incloure la construcció de l'escola als pressupostos. Va caldre, encara, esperar el relleu municipal: el setembre de 2019 s'anunciava la nova ubicació i, ara, amb voluntat i imaginació, s'ha trobat el desllorigador amb la Generalitat. Tindrem una escola Carme Guasch de maons. Enhorabona a tots els implicats i a la nostra ciutat.