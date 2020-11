Avui parlarem de la dolçor. De la dels pastissos i altres aliments que també contenen sucre. De fet parlarem del que li passa al cos quan no és capaç de metabolitzar i absorbir el sucre. Quan no pot fer-ho, apareix una malaltia típica dels països desenvolupats que es coneix com a diabetis.

Quan en un aliment hi ha un excés de sucre, diem que és massa dolç. Doncs bé, la diabetis es caracteritza per un excés de sucre a la sang. És a dir, com si fos també massa dolça.

Cada any, el dia 14 de novembre, se'n fa ressò d'aquesta malaltia, i s'ha triat aquest dia per fer un homenatge al descobridor de la insulina, Frederick Grant Banting, que va néixer un dia com aquest, ja fa un grapat d'anys. El seu descobriment havia de salvar moltes vides de persones diabètiques.

La glucosa és el sucre que fa servir el cos per fabricar l'energia que, gràcies a la intervenció de la insulina, farà que hi hagi un correcte funcionament del cos. La insulina està fabricada en un òrgan que tenim a l'abdomen i que s'anomena pàncrees. Si el pàncrees en fabrica poca, la glucosa que mengem no pot passar a les cèl·lules i s'acumula a la sang. Llavors el cos emmalalteix. Es nota perquè la persona diabètica té més set, més gana, s'aprima i ha d'anar a orinar més sovint. De vegades també es nota més cansament.

Un cop ha aparegut la malaltia i perquè no apareguin complicacions, cal mantenir la glicèmia ben controlada, cosa que es pot fer molt bé seguint les següents recomanacions. Es tracta de mantenir el pes ideal, evitant el sobrepès i l'obesitat. Si s'està tractant amb medicaments, aquests s'han de prendre tal com estan prescrits.

Tant si es tracta amb antidiabètics orals com amb insulina, cal seguir estrictament la pauta recomanada pel metge/ssa. Un altre aspecte molt important és el de tenir cura dels peus. Aquests són una font de possibles malalties greus. Per això cal revisar-los cada dia, tenir-ne cura, mantenint una bona higiene i hidratació, portant un calçat correcte i avisant si apareix una ferida o un pelat. L'autocontrol de les glicèmies és l'observació que fa el mateix malalt dels valors de glucosa en sang i que li permet valorar si són normals o no.

Pel que fa al menjar, cal evitar el consum excessiu de sucres i que les calories que s'ingereixin siguin les adequades a l'edat, el sexe i l'activitat física. També s'han de repartir bé els àpats, evitant els dejunis.

També cal evitar l'alcohol, ja que aquest només aporta calories buides. És molt important controlar els ulls, que cal revisar periòdicament anant a l'oftalmòleg. Un gran aliat de la diabetis és l'exercici físic. Fer-lo de forma regular i adaptat als gustos i necessitats, ajudarà a mantenir els valors de la glucosa en sang, en un rang correcte i també a mantenir el pes ideal.

Un aspecte a tenir en compte en la vida diària és compartir els coneixements de la malaltia amb altres persones també afectades. Formar part d'un grup d'experts i/o pertànyer a una associació de diabètics, ajudarà a mantenir uns estils de vida saludables, la glicèmia ben controlada i també ajudarà a evitar que s'afectin els òrgans diana.

Evitar menjar massa dolç és una de les millors mesures preventives per no desenvolupar una diabetis. Cal tenir-ho sempre present.