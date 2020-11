Vivim un període convuls, una època en què mentiders professionals han ocupat els llocs de gestió més importants a escala mundial. Ja fa temps, que certs governants menteixen com cosacs, sense cap mena de vergonya, sense escrúpols i actuant amb total rotunditat. I, a més, sembla que part de la societat els premia, i es creu les seves mentides directament. L'esperit crític i raonat, cada dia costa més de trobar, la voluntat d'entendre's amb el que pensa diferent, i buscar solucions compartides als problemes de tots, cada cop és més fugissera.

El darrer exemple, el tenim a les eleccions dels EUA, que quan escric aquest article encara no han finalitzat tots els recomptes i, per tant, desconeixem si el nou president serà Biden o Trump. Però, fidel al seu estil, i a la seva estratègia, el president Trump ja va proclamar-se guanyador de les eleccions, i tota la resta serà un frau. O guanyo Jo, o ningú més, és possiblement la construcció d'una mentida perfectament elaborada, amb la qual Trump aconsegueix fer creure als seus seguidors i votants, que realment existeix un complot per robar-li la presidència. Jo diria, que estem davant un nou nivell de mentida, una nova evolució de les famoses Fake News (Notícies falses), un intent de crear un estat d'opinió en què cali la idea que Trump és el guanyador i, si no, de ben segur que Biden ha fet trampes. Una estratègia elaborada des de fa temps, treballada i anunciada mesos abans, i per primer cop a la història ens trobarem (si guanya Biden) amb un okupa a la Casa Blanca, que no vol permetre cap traspàs ni facilitar l'arribada d'un nou president.

Aquesta actitud ha afeblit la democràcia americana. Un país més feble, dividit en dos, amb un increment del racisme i dels extremismes com feia anys que no s'havia vist. Fins i tot, alguns analistes parlen de la possibilitat real d'una nova guerra civil, recordem que grupuscles d'ultradreta fortament armats estan disposats a tot en nom del president Trump. Esperem que no succeeixi cap conflicte civil, i que pel bé de tothom, les coses es recondueixin i, guanyi qui guanyi, sigui acceptat el resultat per tots. El nou president americà es trobarà amb una societat dividida en dos, partida, una crisi econòmica de primera magnitud, i el repte de superar la pandèmia de la Covid plenament activa. A més, el president serà una persona blanca d'edat molt avançada, i que no despertarà cap il·lusió (com sí que va fer Obama), és un símptoma molt preocupant que no sorgeixin candidats més joves. Si guanya Biden, serà pel vot en contra de Trump, i no pas per la seva persona, tot i això, espero que quan llegiu aquest article Joe Biden sigui ja el nou president dels EUA, i si perd, estic segur que ho encaixarà amb elegància.

Els populismes han tornat, quasi la meitat de la població dels EUA avala el model del president Trump, i es creu les seves mentides sofisticades, els missatges simples calen en la població més descontenta. I els extremismes ho aprofiten al màxim. Caldrà que en prenem nota, i intentem retornar als valors clàssics, ha penalitzar les mentides, ha parlar més entre nosaltres, a tenir empatia per qui pensa diferent i a buscar solucions conjuntes que comportin la millora de la vida per a tots.