Pandèmia i talls de llum

La situació sanitària, econòmica i social de Figueres torna a estar en un moment molt complicat que requereix un esforç d'entesa entre totes les forces polítiques per a superar aquesta complicada situació que estan travessant tants autònoms i empreses però també famílies i ciutadans. Us imagineu que en aquesta difícil situació que patim a més se li afegeixi viure en un barri amb constants talls de llum, amb incivisme, problemes de tràfic de drogues, cultiu de marihuana, amenaces, insults i tensió constant per culpa d'alguns individus que es neguen a conviure civilitzadament? Perquè aquest és el dia a dia de molts veïns del Culubret i altres barris de la zona oest.

Aquests veïns no solament han de bregar amb aquesta maleïda pandèmia que tant ens està fent sofrir sinó que, a més, pràcticament cada dia veuen com durant diverses hores se'ls talla la llum per culpa d'uns ciutadans incívics que han decidit que poden tenir la llum punxada, moltes vegades per a mantenir cultius de marihuana, i sobrecarregar les línies fent que es produeixin talls de llum. Com deia, els nostres veïns del Culubret estan patint i molt preocupats, com tu i jo, per la crisi de la Covid-19 però, a més, quan surten al carrer, davant del seu portal, troben ampolles de plàstic, papers i brutícia perquè algun d'aquests incívics veïns ha decidit estalviar-se el viatge fins al contenidor.

S'apropa un hivern dur i preocupant perquè tot indica que la crisi i la recessió seran brutals. Aquests veïns del Culubret tornaran a veure un any més com no poden escalfar amb normalitat les seves llars, o usar la vitroceràmica, connectar respiradors o simplement veure la televisió, escoltar la ràdio o carregar un mòbil perquè tindran talls de llum.

Aquests ciutadans mereixen un govern de Figueres que els doni suport, que es preocupi pels seus problemes i els ofereixi una solució a una situació que s'allarga massa anys. Aquests veïns mereixen, com mereixem tots, un govern que deixi de donar bandades. Des de Ciutadans volem que tots els barris de Figueres siguin segurs, nets, espais on poder conviure i viure amb tranquil·litat i on no tinguin cabuda l'incivisme, la inseguretat, la intolerància, els furts i els robatoris, o on no hagis d'estar preocupat per si aquesta tarda et tallen la llum. Des de Ciutadans volem un front comú liderat per l'Ajuntament i de connivència amb els veïns per a fer de Figueres la ciutat que tots somiem.