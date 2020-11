El poder de la humanitat

El títol d'aquest article pot ser enganyós, o com a mínim ambigu. El concepte humanitat té diverses accepcions al diccionari i una d'elles, a la que em vull referir, és la que té a veure amb la qualitat humana tant individual com col·lectiva en el sentit positiu o bonhomiós del terme, i que no sempre acaba imposant-se sobre altres percepcions de la nostra vida quotidiana que també formen part de la mateixa qualitat humana.

La segona onada de la Covid-19, deia un diari francès, és molt més progressiva però ens amenaça de ser molt més mortífera; altres mitjans no són tan taxatius i consideren que decretar un altre confinament d'un mes pot servir per redreçar la situació epidemiològica però amb greus afectacions en l'economia; aquesta idea plana sobre tot Europa, i això també ens inclou a nosaltres. « Échec collectif», fracàs col·lectiu, era com ho denominava un altre rotatiu del país veí el resultat de tot el que ha anat passat des del mes de març fins ara. No s'han aturat els contagis, sinó que s'incrementen a una velocitat vertiginosa i les mesures preses, entre les quals hi ha el tancament de la frontera francesa i el confinament de la població per com a mínim un mes, afecten molt directament l'economia empordanesa que té, en els nostres veïns de la Catalunya Nord, un dels seus puntals més segurs. A l'Empordà, ens ha d'interessar tant el que es decideixi a Madrid o Barcelona, com a París.

Aquestes darreres setmanes, tot i les restriccions que hem vist tant aquí com allà, hem pogut comprovar com les visites des del país veí continuaven, certament en menor mesura, però hi eren. A partir d'ara potser també continuaran, però de ben segur en molt menor nombre, la qual cosa és una pèssima notícia. Llegir l'actualitat, en qualsevol lloc, porta a endinsar-nos en un camí de decepció, gairebé permanent, potser perquè no estem acostumats a unes limitacions que no havíem conegut fins al març passat.

Parlàvem de França i les restriccions aprovades; a casa nostra també se n'han aprovat de molt restrictives. Probablement cal apel·lar al poder de la humanitat per afrontar les pròximes setmanes i mesos, i sobretot el que ens fa solidaris, compromesos i responsables davant l'adversitat. No queda una altra, tot i que sospito que no serà així.