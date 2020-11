El govern retira 200.000 euros d'ajuts

És intolerable que davant la situació d'extrema urgència sanitària, econòmica i social que estem sofrint pel maleït Covid-19 el govern de Figueres, liderat per la Sra. Lladó i el Sr. Casellas, eliminin una de les partides econòmiques més importants del pla de reactivació de la ciutat. Han decidit unilateralment, amb silenci còmplice dels seus socis de govern (la CUP i el Sr. Amiel), eliminar una partida de 200.000 € destinada a ajudes a l'obertura i renovació d'establiments comercials.

Sembla que ERC i PSC viuen al marge de la realitat. Obliden que les mesures adoptades han obligat a tancar bars, restaurants, l'oci nocturn, les estètiques però també s'ha suspès l'obertura al públic de les activitats culturals d'arts escèniques i musicals com teatres, cinemes, auditoris, les activitats recreatives musicals de cafè-teatre, cafè-concerto i sales de concert, així com també han vist molt limitada la seva activitat altres sectors econòmics.

Això suposa milers d'empreses i autònoms afectats i centenars de milers de treballadors que veuen perillar els seus mitjans de vida. Sra. Lladó i Sr. Casellas aquests sectors necessiten que des de l'administració compensin les pèrdues que vostès estan provocant. Per això des de Ciutadans hem presentat una moció per a crear ajudes per a aquests sectors tan afectats. No mirin cap a un altre costat.