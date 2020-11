SÍ al Carme Guasch, NO a hipotecar el pressupost de Figueres

En aquest ple de novembre, el govern de Figueres ha portat a aprovació el conveni amb la Generalitat per a la construcció de l'escola Carme Guasch. Fins aquí tot sembla perfecte i un moment més que esperat, però cal llegir la lletra petita i fer-nos algunes preguntes.



Per què l'Ajuntament de Figueres ha d'avançar 5,8MEUR per a la construcció d'una escola que li pertoca per competències a la Generalitat? Per què l'Alcaldessa, Agnès Lladó, ho ven com una gran victòria, quan en el fons estem acceptant el seu fracàs de no haver aconseguit que ni la conselleria d'Hisenda (ERC), ni la d'Educació (ERC), apostin per construir el Carme Guasch, i ni tan sols posin Figueres a la llista de construcció de les noves escoles prevista fins al 2026, mentre anuncia la construcció de la de Vilafant i Avinyonet? Per què en aquests moments tan delicats per a les finances municipals, amb un augment d'impostos aprovat pel govern quadripartit, hem d'hipotecar l'Ajuntament i els futurs pressupostos invertint 5,8MEUR que li pertoquen a la Generalitat i dels quals només ens retornarà el 90%?

La ciutat té moltes mancances i reptes en els propers anys, com el contracte d'escombraries i neteja viària, el nou pavelló municipal, la millora de l'espai públic i atendre les noves problemàtiques i inversions necessàries derivades de la greu crisi social i econòmica que ens tocarà i de ple.

El nostre SÍ és un SÍ majúscul a la construcció del Carme Guasch, però un NO majúscul a que aquest govern ens vulgui fer passar gat per llebre per penjar-se medalles polítiques a canvi d'hipotecar les arques municipals, en detriment de tantes altres inversions urgents i necessàries per reactivar Figueres.