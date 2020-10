«Tuned masks»

D'ençà d'uns mesos cap aquí, i el que ens queda, han aparegut a les nostres vides i a la nostra indumentària habitual, aquests instruments que són les mascaretes i que només havíem vist en alguns orientals als aeroports, o fent cua al Museu Dalí, i quan anàvem als hospitals. Aquesta peça que se'ns ha fet imprescindible, i com hi ha món que ho és, en molt poc temps ha evolucionat de manera que ja en trobem de tota mena, textures, materials, colors i motius –entenguem motius com logotips, marques, etc. Bé, el màrqueting i la promoció s'han posat en marxa a gran velocitat i no és cap novetat; ara bé, aquestes peces no són com una samarreta, un xandall o una bufanda, sinó que té un component nou de protecció sanitària que ens permet protegir-nos i protegir alhora. Que puguem fer-ho amb estil i elegància o lluint els nostres colors –siguin quins siguin– només és un valor afegit.

En ser, com dic, un component nou de protecció, també cal tenir en compte que cal que estigui ben posada, si no volem que allò que volen fer saber que som o defensem, acabi tenint una publicitat negativa per part nostra si la portem sota el nas, penjada d'una orella, del colze, a la barbeta o al front. Potser ho fem inconscientment, però si decidim portar una mascareta tunejada –en anglès tuned mascks que sembla més modern, com em deia un conegut– val més portar-la correctament, que sembla que costa força.

D'altra banda, també cal tenir en compte que l'estètica, no ens faci perdre la funcionalitat; llegia, no fa massa, que alguns centres hospitalaris aviat no permetran, si és que ja no ho permeten, l'accés a les instal·lacions amb determinats tipus de mascaretes, atès que no hi ha cap garantia que tinguin l'homologació adequada respecte a la protecció que ens ha de proporcionar, de la mateixa manera que estendre l'ús de la mascareta més enllà d'unes hores la converteix en un simple ornament sense cap eficàcia protectora.

Centrem-nos en allò que és rellevant, que no és altra cosa que els elements que ens permeten protegir-nos i protegir siguin eficients per a nosaltres i per als qui ens envolten. Cal canviar sovint les mascaretes i les que tinguem tunejades comprovar la seva homologació, rentar-les sovint i que acabin sent més funcionals que estètiques, que és el que més ens interessa a tots.