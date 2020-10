Curar-se en salut

En plena pandèmia de l'atac del coronavirus Covid-19, sembla obligat parlar-ne. I ho és. Des d'aquí tornem a insistir en tres accions imprescindibles que han demostrat fins a l'actualitat ser les més efectives per plantar-li cara. Són la higiene (sobretot de mans), mantenir una distància de seguretat i fer un ús correcte de la mascareta. Evidentment s'han d'evitar les concentracions de persones i seguir totes les mesures que les autoritats sanitàries i/o polítiques ens indiquen i/o ens manen. La seguretat i la salut de tots també està a les nostres mans.

Però avui parlarem d'una malaltia molt freqüent en el món civilitzat. I ho és perquè com que tenim la possibilitat d'envellir, també anem acumulant factors de risc i malalties per presentar-la. Cada any per aquestes dates es parla de l'ICTUS.

ICTUS és sinònim de patologia cerebral amb afectació orgànica de causa vascular i que es coneix com a embòlia, hemorràgia cerebral, trombosi, atac de feridura i vessament cerebral. Aquestes són paraules que s'han fet servir per parlar-ne.

Però, com es diagnostica? Doncs bàsicament fent servir un senzill test que porta per nom RAPID. I es fa de la següent manera: es demana al pacient que rigui (R) i si veiem que els llavis fan com una ganyota, que són torts, ja podem començar a pensar que la persona pot tenir un problema de circulació cerebral. Tot seguit li demanem que aixequi (A) un braç. En provar-ho veurem si n'hi ha un que claudiqui, que no tingui força per mantenir-se alçat, cosa que ens indica que hi ha un problema cerebral. Li demanem que parli (P) i veiem o que és incapaç d'articular paraules i /o que no se l'entén. Per què pensem que és un ICTUS? (I) Doncs perquè ha començat de cop, sense previ avís. Davant d'aquest quadre, el que cal és actuar de pressa (D) i això vol dir, avisar tan aviat com es pugui als serveis d'emergències.

Nosaltres podem i hem de saber diagnosticar-lo, i actuar amb la rapidesa i la precisió adequades. Això vol dir que hem de reconèixer aquesta alteració sobtada pel que fa a la circulació arterial, que pot estar provocada per un embussament o un trencament d'una artèria cerebral. Aquesta alteració circulatòria comporta la mort de les cèl·lules del cervell que estan irrigades per ella, és a dir, les del seu voltant. Per això reconèixer-lo i fer que es tracti tan aviat com sigui possible és bàsic per poder obtenir un bon pronòstic en aquesta malaltia.

La prevenció consisteix a fer un seguit d'actuacions per disminuir la possibilitat de patir un ictus. Les més importants són les relacionades amb mantenir un bon control de la pressió de la sang, tenir una activitat física adequada, una alimentació sana i equilibrada, disminuir el colesterol (sobretot el dolent o LDL), mantenir un pes saludable, deixar de fumar i evitar els ambients contaminats pel tabac, disminuir el consum d'alcohol, detectar la fibril·lació auricular (arrítmia cardíaca) i controlar l'estrès i la depressió.

Ràpidament s'ha de memoritzar en què consisteix el test RAPID i saber-lo aplicar quan calgui, en qualsevol situació d'urgència que ens suggereixi que estem davant d'un ICTUS. El RAPID no només pot salvar vides, sinó que també pot millorar la qualitat de vida de les persones afectades per un ICTUS.