Les coses pel seu nom

Com diu la dita popular catalana, l'hàbit no fa al monjo, i en política, per molt que vulguis emmascarar-la, la realitat sempre s'imposta.

Últimament, des del govern de l'Ajuntament de Figueres, s'ha instal·lat un costum molt curiós de capgirar i tergiversar tota comunicació sobre el que passa a la ciutat i sobre l'acció del govern. Dic curiosa perquè realment es pensen que ens ho empassem, però els posaré un parell de bons exemples que ho demostren molt clarament:

el primer, sobre l'evident i imminent augment d'impostos que ha aprovat el govern del quadripartit.

Un fet real i contrastable és que si fins ara un ciutadà de Figueres que pagava 1.000 € d'IBI pel seu pis, a partir del gener en pagarà 1.065 €, doncs davant aquesta evidència, quina explicació utilitza el govern municipal per capgirar la realitat?

Que «s'actualitzen les taxes i impostos» perquè estaven congelats des del 2015, jurant, perjurant i defensant a capa i espasa que no és un augment d'impostos, i dit literalment per l'Alcaldessa, Agnès Lladó, aquesta actualització «només suposa pagar més d'IBI al mes que el que costa un refresc en un bar». No deu saber què paguen realment d'IBI molts figuerencs, comerciants i petits empresaris, però ben segur que el regidor Xavier Amiel en coneix els detalls, perquè va prometre en el seu programa electoral abaixar l'IBI, però això ja donaria per a un altre article.

El segon, sobre l'evident situació de manca de seguretat que pateix la ciutat de Figueres, especialment agreujada aquests últims mesos.

Una situació tan evident i extensa a tota la ciutat que ha aconseguit conjurar a totes les associacions de veïns per reclamar, junts, més seguretat i aprovar per unanimitat una moció de l'oposició reclamant mesures per abordar aquesta qüestió.

Una situació tan evident que provoca l'estupefacció dels figuerencs quan el regidor de Seguretat, Pere Casellas, surt en una entrevista afirmant que a Figueres han disminuït els actes delictius en els tres últims trimestres, un insult en majúscules a la intel·ligència dels ciutadans.

Però no tot queda aquí, quan els figuerencs es queixen, el govern els respon que no tenen raó, que això no és inseguretat, que només és «incivisme i sensació d'inseguretat».

Per molt que ens vulguin fer combregar amb rodes de molí, els figuerencs i les figuerenques, com diu aquell anunci d'una gran superfície d'electrodomèstics, no som tontos, i les coses s'han de dir pel seu nom i afrontar-les de cara. I si patim inseguretat i el govern de la ciutat ha augmentat els impostos, el que no poden fer és negar l'evidència.