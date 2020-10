Cent anys de futbol

Es mou Gustau March al cercle central, deixa la pilota per Valentí Coll al límit de l'àrea, que l'envia en curt per a Pere Pujol, Pujol busca Pubill, el troba; Pubill deixa enrere el defensa central, surt el porter, la pica amb el peu esquerre, la creua al pal llarg i gol, gooool de Pubill, ha marcat Pubill, ha marcat Pubill. Gol, gol, gol de Mariano Pubill. Minut disset de la segona part amb el resultat de FC Port-bou 0 - Emporium FC de Castelló 1. Aquesta podria ser perfectament una narració radiofònica d'amplitud modulada, la realitat, però, és que els protagonistes d'aquesta locució van disputar aquest partit el 26 de setembre de l'any 1920 i Ràdio Barcelona, l'emissora degana de Catalunya, realitzava la seva primera retransmissió quatre anys més tard.

L'Emporium F. C. és el primer dels vuit clubs que han existit en la història futbolística-esportiva d'aquests darrers cent anys a Castelló d'Empúries. La primera notícia relacionada amb aquest esport és del 26 de setembre de 1920, a partir d'aquesta data, altres clubs van seguir les petjades dels nostres pioners: el Penya Ràpids, l'Esplais Club de Futbol, Club Deportivo Castelló, Acció Catòlica Castelló, Ben Parits Castelló, Castelló Agrupació Artística Deportiva, Esplais CF (segona etapa), Club Esportiu Empuriabrava i CF Empuriabrava-Castelló de recent creació.

Cent anys després, amb l'interval dels tres llargs anys de Guerra Civil (1936-1939) i el malaurat afer de la «Llaurada del camp» (1956-1971), podríem dir que Castelló d'Empúries ha viscut en la seva història una intensa participació ciutadana entorn d'aquest esport tan popular. No voldria acabar sense destacar que gràcies al futbol, diverses generacions de joves castellonins han pogut practicar esport gaudint-lo no només com un esdeveniment esportiu sinó com una activitat lúdica i social.

Com destaca el titular d'a­questa columna, enguany el futbol fet a casa nostra compleix cent anys, és per aquesta coincidència que, des de l'Ajuntament de la vila, s'ha cregut oportú, abans no finalitzi aquest any 2020, reeditar el llibre El Nostre Futbol 1920-2020.