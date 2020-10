Pas endavant per la nova escola Carme Guasch

Una de les reivindicacions i deutes pendents de la ciutat és la construcció del nou centre escolar Carme Guasch. Aquesta és l'única escola que actualment continua íntegrament en barracons. I d'això en fa més de 14 anys. L'espai ha quedat petit i cal fer un pas endavant perquè per fi, el nou espai educatiu sigui una realitat i esdevingui un espai digne, còmode i adient per a l'educació dels alumnes.

Per aquest motiu hem posat fil a l'agulla i hem aprovat la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana de la ciutat per tal de poder assignar una ubicació definitiva a l'equipament escolar CEIP Carme Guasch i establir una ordenació urbanística adequada del planejament general per possibilitar la implantació d'aquest centre educatiu i ordenar el seu entorn de manera que resulti correctament integrat en el barri on s'emplaça. El nou centre s'ubicarà al costat d'on està situat ara el centre provisional, que fins ara no era terreny urbanitzable, sinó de zona verda. Per aquest motiu, per compensar aquest canvi de qualificació urbanística de l'espai on hi ha els barracons, que és de sistema de zones verdes, amb terrenys propers a la zona, dins el barri de l'Olivar Gran.

El nou centre tindrà una superfície de 9.142 metres quadrats.