El pla Lladó-Casellas per a sortir de la crisi: destralada fiscal. La coalició populista d'ERC, PSC, CUP i Canviem ha decidit que tu i tots -famílies, ciutadans, autònoms, empresaris i emprenedors- hàgim de pagar més impostos: augmenten l'IBI un 6,5%, augmenten generalitzadament les taxes municipals i eliminen beneficis fiscals. El pla Lladó-Casellas per a compensar la caiguda d'ingressos de les arques municipals a causa de la crisi de la Covid és augmentar la pressió fiscal en el moment més complicat per a tots els ciutadans.

Ignoren que aquest 2020 ens hem vist afectats per ERTOs, pèrdua d'ocupació, caiguda d'ingressos en els negocis, reducció de rendes i estalvis que han suposat una pèrdua de la capacitat adquisitiva per a les classes mitjanes i treballadores, els autònoms, els professionals liberals, les empreses i els emprenedors.

El pla Lladó-Casellas per a fer front a aquest nou escenari és ignorar formules com la racionalització de la despesa pública, l'eliminació de despesa supèrflua, la reducció de càrrecs de confiança designats a dit o gestionar millor els diners públics. Des de Ciutadans exigim derogar la pujada impositiva en aquests moments de crisi econòmica que suposa una autèntica amenaça per als estalvis (els pocs que queden), per al creixement, per a l'estabilitat i la creació de riquesa i proposem una rebaixa d'impostos que doni sortida a la crisi.