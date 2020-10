Ara no toca pujar impostos, ara no!

Incomprensible però cert. En la Ciutat bressol del surrealisme, poques coses ens quedaven ja per veure, però en aquest cas, sembla que un cop més, la realitat supera la ficció: coincidirem tots en què ens trobem davant la crisi més greu que tots nosaltres haurem viscut al llarg de les nostres vides: hi ha gent que paga com pot la seva hipoteca i que ho passa realment malament per arribar a final de mes. Hi ha comerciants i autònoms que s'estan debatent entre abaixar o no la persiana definitivament. Estem vivint situacions dramàtiques.

I com a mesura de reactivació, el govern decideix "premiar-los" apujant els impostos i taxes un 6,5%. Ells ho venen com una simple "actualització", ja que els impostos estaven congelats des de 2015. I jo els hi dic: no veuen que l'anterior govern els va congelar per no posar més pressió fiscal sobre els figuerencs? No veuen que amb la que està caient ara no toca pujar impostos? No veuen que penalitzant a la gent és inviable cap mena de recuperació econòmica? No veuen que si volen reactivar el comerç, el que no poden fer és reduir les bonificacions i els incentius a l'obertura de nous establiments? No veuen que si volen uns edificis més bonics, no poden ara reduir bonificacions per arreglar façanes?

Ara, toca reactivar el consum, el comerç, l'activitat econòmica i empresarial, ara el que toca és reactivar Figueres, no castigar-la amb més impostos.