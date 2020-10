És necessari garantir la seguretat a Figueres

En la lluita contra la delinqüència, la inseguretat i l'incivisme, el més insensat és el negacionisme. Els ciutadans de Figueres sentim que és urgentment necessari un canvi en polítiques de seguretat. La dupla Lladó-Casellas s'instal·la en una mentida molt més còmoda, confortable i manejable: el problema no existeix.

Però el problema és negar la realitat! La negació sistemàtica del govern sobre la inseguretat i l'incivisme a Figueres és l'origen del problema.

Practicar el negacionisme és tancar els ulls davant l'evident i evadir una veritat incòmoda: cada vegada són més les veus que exigeixen actuar amb fermesa contra els que se salten la llei i incompleixen les normes.

Associacions de veïns, comerciants, empresaris, ciutadans a títol individual i d'altres municipis de la comarca que veuen la ciutat coincideixen a dir que cada dia que passa senten que Figueres és una ciutat més insegura. Quina és la resposta del govern al fenomen de la inseguretat? Dir que tots estan equivocats, intentar silenciar-los, desacreditar-los, dir que tot és un complot o buscar pactes de silenci per a blanquejar el seu projecte fracassat.

En el projecte Lladó-Casellas, només ells dos tenen raó, els altres 46.652 ciutadans de Figueres estan equivocats.

Des de Ciutadans ens ocupem d'allò que preocupa els ciutadans. Per això fa més de cinc anys que advertim que s'han de prendre mesures integrals per a la prevenció, protecció i garantia de la seguretat per a lluitar activament contra la delinqüència, contra tota forma de violència contra les persones, contra les màfies i crim organitzat.

És molt important actualitzar l'ordenança de civisme i convivència per a garantir els drets de tots els ciutadans davant dels comportaments incívics. Tots som iguals, també davant la llei.

Per a complir les normes no hi ha excepcions. Això requereix dotar el cos de la Guàrdia Urbana de tots els mitjans materials i humans necessaris perquè pugui desenvolupar el seu treball amb totes les garanties.

També implica donar-li tot el suport polític i ciutadà, sense fissures. Fer de Figueres una ciutat on passejar pels carrers tranquil·lament sense preocupacions, gaudir de la compa­nyia, realitzar compres sense haver de vigilar constantment les nostres pertinences, asseure'ns en una terrassa i prendre un cafè mentre els nostres fills juguen sense perill.

Aquesta és la Figueres que somiem i la que farem realitat.

Estic en política per a construir una alternativa ambiciosa i liderar un nou projecte per a aquesta ciutat, no per a blanquejar els fracassos de l'actual govern.

No cal ser alarmistes, però encara menys un insensat que nega la realitat. Cal garantir la seguretat perquè puguem viure tranquils i sense por.