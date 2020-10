Tornada a l'escola segura

Queda una setmana per l'inici del curs escolar, un curs escolar atípic, marcat per la Covid-19. Els nens i les nenes de Figueres i de tot Catalunya retornaran a les aules després de sis mesos. Hem passat mesos complicats i ara no podem abaixar la guàrdia ni relaxar-nos.

Des de l'Ajuntament ens hem reunit amb els directors dels centres i hem pres mesures perquè la tornada a l'escola sigui segura, tant a l'interior com a l'hora de les entrades i les sortides dels centres escolars, donant tot el suport necessari. Per una banda, s'augmentarà el servei de neteja a tots els centres, amb desinfeccions als patis, als materials, amb dispensadors de gel hidroalcohòlic i se cedirà material com tanques de plàstic per fer separacions als patis dels centres per a les hores d'esbarjo.

També prendrem mesures perquè les entrades i les sortides als centres siguin segures i es pugui mantenir la distància de seguretat, evitant aglomeracions en aquestes hores punta. S'adaptarà, depenent de cada centre, la mobilitat del trànsit als centres educatius que ho requereixin per fer que els accessos siguin segurs. Ara, no ens podem permetre fer cap pas enrere.

Per això, cal que siguem responsables i fem una crida a la responsabilitat de les famílies per tal de limitar a només un acompanyant als nens i les nenes a les escoles així com també, sempre que sigui possible, arribar caminant al centre.