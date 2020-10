Ocupacions a Figueres

Al Ple s'han presentat dues mocions sobre l'ocupació a Figueres, ambdues responen a una oportunitat política que només pretén situar el Govern i la Guàrdia Urbana sota el focus mediàtic.

La realitat és tossuda i diferent del que els grups de Cs i Junts ens volen presentar. La Guàrdia Urbana ha intervingut en 291 ocupacions i n'ha avortat directament 76 aplicant estrictament la normativa vigent i la interpretació que en fa l'Audiència de Girona. La Guàrdia Urbana fa fora els ocupants si des de l'ocupació no s'han canviat panys, si no s'hi ha pontejat la llum o si no hi ha mobles. Si aquests extrems ja s'han produït, s'aixeca acta i es posa en coneixement del Jutjat de Guàrdia. A banda es dona trasllat a Serveis Socials perquè procedeixin a avaluar la situació.

Tornant al que demanen les mocions, no cal demanar la creació de cap òrgan per a vetllar per a evitar ocupacions perquè ja ho vetllem d'ofici, no obstant qualsevol ajut és benvingut i estic disposat a parlar-ne, això sí, des d'una certa incredulitat. Pel que fa a les afirmacions de Ciutadans, això són figues d'un altre paner, a Figueres no hi ha narcopisos com a Barcelona, no hi ha ocupacions d'immobles quan els amos marxen de vacances. En aquest sentit veig molt interessant la modificació que posa l'ICAB, si en 48 hores no mostres que tens títol de propietat o habilitant has de ser desocupat.