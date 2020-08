Ara sí que sembla, definitivament, que quelcom es mou al Logis Empordà. I aquesta és una molt bona notícia per a tot l'Alt Empordà, inversions anunciades properes als 200 milions d'euros i creació de 2.000 llocs de treball és, sens dubte, una injecció de vitamines en moments molt complicats. Una feina que prové d'uns anys ençà i de la qual ara recollirem els fruits. Els pessimistes diran que això és un cop més fum, i que tot quedarà en no-res, o allò tan típic: «Fins que no ho vegi no m'ho crec». I si no es fa, entonaran el «jo ja ho vaig dir».

Als que veiem l'ampolla mig plena, aquesta notícia ens fa creure en el futur i en un inici de diversificació de l'economia empordanesa. S'ha escrit molt sobre la necessitat de reduir la nostra dependència del turisme i del comerç, sectors fortament impactats per la crisi actual. Ja se sap el consell de les nostres àvies i avis, no s'han de posar mai tots els ous a la mateixa cistella. La logística és una aposta de futur, que encaixa perfectament en el Logis Empordà, i que aportarà un nou pol de creació de riquesa. No parlaré de cap nom d'empreses, però sí que puc afirmar que el món logístic ha canviat molt, s'ha robotitzat, i avui en dia contracta enginyers i tècnics superiors, els robots fan les feines manuals, però la tecnologia necessita personal qualificat.

A l'Alt Empordà ens manca indústria, i depenem excessivament del sector serveis, i això és un fet que, a poc a poc, caldrà canviar. Jo personalment he escrit moltes vegades demanant la creació d'un parc tecnològic a Figueres, insistint en la conveniència de portar empreses de noves tecnologies i start-ups a la nostra ciutat. Sempre recordo que estem només a 50 minuts de Barcelona i, aquesta distància, en qualsevol gran capital del món, és ínfima. Per la qual cosa captar empreses que es vulguin instal·lar a Catalunya, oferint la nostra comarca, és una tasca important a realitzar. Sempre pensant en indústries netes, i amb ordre i concert, tot respectant el meravellós territori que tenim.

Sempre dic i escric, que l'Alt Empordà és una terra fantàstica per viure, també per crear-hi riquesa, tenim molt bones comunicacions i som un territori transfronterer amb tot el que això comporta. Ara tothom està molt preocupat –i no n'hi ha per menys– la pandèmia de la Covid-19 està impactant amb molta força, i sembla que encara va per llarg.

La crisi serà molt dura, i haurem de lluitar amb totes les eines al nostre abast, en tots els fronts, amb responsabilitat i criteri. Per això avui, més que mai, hem de treure profit de les notícies positives, perquè això també passarà.