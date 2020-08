Una situació que superarem entre tots

El Procicat de la Generalitat de Catalunya ha prorrogat dues setmanes més les restriccions a la ciutat de Figueres per prevenir els contagis de Covid-19 a la ciutat de Figueres. Les mesures, però, son més flexibilitzades i relaxades, que permeten l'obertura d'equipaments esportius, cinemes, equipaments culturals i llocs de culte.

Les xifres de contagis es van estabilitzant i van millorant. De mica en mica anirem superant la situació. L'esforç de tots els ciutadans i ciutadanes de Figueres val la pena.

Figueres és una ciutat segura, on locals, comerços, bars i restaurants estan oberts, amb totes les mesures de seguretat. Tots ells han fet un gran esforç per implementar-les i adaptar-se a la nova situació i fer que siguin establiments lliures de Covid-19.

Ara no podem abaixar la guàrdia i cal que continuem essent responsables i autoexigents. L'única vacuna que tenim ara mateix és la d'autoprotegir-nos, és a dir, utilitzant la mascareta, rentant-nos sovint les mans i mantenint la distància de seguretat. És important reduir els contactes socials i deixar les trobades socials per més endavant. Aquests son els tres elements clau per contenir els rebrots. Hem d'aprendre a conviure amb el virus.

De tots depèn deixar enrere aquests moments i que la ciutat torni a estar com sempre.