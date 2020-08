Ciutadans t'és útil

La teva ciutat s'està jugant el present i el futur. Quants dels teus amics i amigues han hagut de tancar el seu negoci? Quants en coneixes que han perdut el seu treball o han vist reduïts els seus ingressos? Quants han emmalaltit o perdut un ésser estimat? Tots hem patit en les nostres pròpies carns la duresa d'aquesta crisi.

Tu creus que retirar la medalla de la ciutat lliurada fa més de 20 anys al Rei emèrit Joan Carles I d'Espanya soluciona la greu crisi sanitària, econòmica i social de Figueres? Això soluciona els teus problemes? No. Tu i jo ho sabem perfectament, els qui no ho saben son el govern d'ERC, PSC i la CUP la prioritat dels quals enmig de la crisi és debatre sobre una medalla de fa 20 anys. La mateixa setmana que el Govern de la Generalitat amplia les mesures per a contenir la pandèmia de la Covid-19 a Figueres, la mateixa setmana que la crisi de la teva ciutat colpeja més dur, la mateixa setmana que moltes empreses i autònoms tindran zero ingressos, la mateixa setmana que augmenten els acomiadaments i l'atur, la mateixa setmana que contínua augmentant el contagi. La mateixa setmana, la prioritat de la Sra. Alcaldessa per a afrontar aquesta crisi és parlar de retirar una medalla.

Jo el que vull és solucionar els teus problemes reals, els que t'afecten a tu i als teus fills. Per això, des de Ciutadans hem presentat propostes per a impulsar mesures de suport i subvencions a gimnasos i sectors afectats per la crisi de la Covid-19. El que volem a Ciutadans és evitar que es destrueixi el teixit econòmic de la ciutat i que perdis els teus mitjans de vida. Què prefereixes, que Ciutadans impulsi mesures de recuperació econòmica de la teva ciutat o que ERC i la CUP debatin sobre una medalla?