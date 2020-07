L'hepatitis, una malaltia silenciosa

La paraula hepatitis vol dir inflamació del fetge. Aquest és un òrgan essencial per a la vida. S'hi depuren molts tòxics. Les causes que la provoquen poden ser moltes. Les relacions sexuals sense protecció (preservatiu), la transmissió sanguínia, els aliments contaminats o l'aigua infectada i alguns tòxics no infecciosos, com ara alguns bolets.

Una de les característiques més importants d'aquesta malaltia és que pot passar desapercebuda, però pot ocasionar –perquè progressa en el temps– malalties molt greus que poden arribar a ser mortals (cirrosi hepàtica, càncer de fetge) o requerir un trasplantament hepàtic per poder viure.

D'hepatitis n'hi ha de molts tipus. Porten el nom de lletres, des de la A fins a la G. Només tenen vacuna la A i la B. Tenen tractament la B i la C.

De fet, aquesta és una malaltia que pot passar desapercebuda, fins al punt que es calcula que uns tres-cents milions de persones arreu del món la tenen i no ho saben. Com que no ho saben i va passant el temps, la malaltia pot agreujar-se molt. De fet, moltes persones no saben que l'han contret, perquè quan es posen malaltes no se n'adonen. Poden tenir un quadre tan lleu que pot passar desapercebut o confondre's amb una grip. La malaltia, en inflamar el fetge, pot provocar icterícia (color groc de pell i mucoses) colúria (orina fosca), febre, cansament i dolor abdominal. Però, com hem dit, tot això pot no existir i/o passar per alt i només adonar-nos-en de què l'hem passada quan apareixen les seves complicacions.

Ens pensàvem que els virus eren pocs, molt coneguts i benignes. Doncs, no és ben bé així. Els virus, quan apareixen, solen quedar-se a viure amb nosaltres per sempre més i hem d'aprendre a conviure-hi. És important que ens adonem de quines són les normes del seu joc i procurar que no ens guanyin. No només en les hepatitis, sinó en moltes altres malalties que es poden manifestar amb una gravetat molt diversa. En són exemples el virus de la varicel·la i l'herpes, el de la immunodeficiència humana que, quan fa emmalaltir, provoca la Sida i l'actual, la pandèmica, la del coronavirus Covis-19, que es pot presentar de formes molt diferents i amb diferents graus de gravetat. Hi ha formes molt lleus i d'altres molt greus, tant que poden arribar a ser mortals.

També ho poden ser les seves complicacions. Es pot presentar en forma de malaltia respiratòria, del tub digestiu, neurològica i dermatològica. De virus n'hi ha molts més.

Els virus de l'hepatitis es detecten amb una analítica. La detecció és senzilla i els beneficis del tractament precoç són molt elevats. Les vacunes contra algunes d'elles són assequibles i eficaces. Però el millor de tot és no contraure-les i evitar tot allò que provoca la seva infecció.

El mateix passa amb el coronavirus, la Covid-19. En aquest cas disposem d'unes mesures que han demostrat ser molt útils per no infectar-se, com són la mascareta, la higiene de mans i mantenir la distància de seguretat. Res que no sigui possible de fer.

Moltes malalties infeccioses són silencioses al començament, per això és tan important pensar-hi i fer-ne recerca, així com fer una bona prevenció, una diagnosi a temps i dur a terme un tractament correcte.