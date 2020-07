L'equilibri entre el paisatge i el turisme

Des de ja fa un temps, però en el context actual especialment, a les administracions o als gestors de l'espai públic se'ns planteja el dilema de conservar el medi natural i alhora promoure l'activitat econòmica i turística del territori més immediat.

Els arguments d'una banda i de l'altra són múltiples des de totes dues perspectives. D'una banda volem que els entorns naturals es trepitgin al mínim possible per evitar-ne un ús massificat que pugui malmetre'ls. De l'altra, volem que les empreses i l'economia local aprofitin el recurs paisatgístic per obtenir uns rendiments empresarials, que acaben sent també socials i municipals.

Però, és possible trobar aquest equilibri? Des de l'Àrea de Medi Ambient i de l'Àrea de Turisme i Promoció Econòmica de l'Escala creiem que sí, que ho és, sempre que hi hagi una bona gestió de l'espai i se'n controlin les activitats i sobretot el volum d'ús. Tenir un espai natural a prop no pot ser negatiu de cap manera. El plaer de poder gaudir de la natura, ja sigui el mar o la muntanya, és compartit per tothom. Alhora, mantenir un espai on la natura es pot desenvolupar de manera natural i amb el mínim d'alteració humana és també un pilar social i sobretot una responsabilitat que tenim com a societat. Arreu del món trobem espais naturals, terrestres o marítims, gestionats amb l'equilibri necessari per preservar l'entorn i alhora generar activitat econòmica. A països com França, Anglaterra i fins i tot els Estats Units o Nova Zelanda, els entorns protegits són un gran potencial per a la població, tothom els valora i se'ls sent propis. Es perceben com a indrets de gran valor paisatgístic, un atractiu turístic i laboral de gran valor i sobretot un gran espai que ciutadans i ciutadanes gaudeixen també en el seu temps d'oci. Alhora, són espais gestionats amb rigor per tal d'evitar-ne la massificació i el mal ús, i així protegir les debilitats naturals que podrien patir a conseqüència de l'ús humà de l'espai.

Amb aquesta premissa, doncs, tenim l'obligació de trobar el camí perquè sigui possible trobar l'encaix adequat. Fer polítiques de conservació i alhora de promoció amb una visió econòmica i mediambiental transversal és sens dubte la clau. L'èxit de qualsevol espai natural és aquest equilibri. A l'Empordà i a la Costa Brava tenim l'oportunitat de conservar aquells espais protegits i fer-los realment un referent del paisatge, de la societat i de l'economia. Des de les administracions assumim aquesta responsabilitat, per exemple, amb ambiciosos projectes d'àmbit territorial com l'aposta pel segell de la Biosfera o treballant de costat amb els parcs naturals que ens envolten. Aprofitem els valors de cada visió i sumem-los. I, sobretot, sentim nostre l'entorn que ens envolta.