El futur passa per encertar la via correcta

L'octubre vinent se celebrarà el centenari de Philippa Foot. Aquesta filòsofa anglesa és coneguda perquè va ser la primera a plantejar el dilema del tramvia o de la vagoneta, tot i que després ha estat desenvolupat per altres estudiosos. Aquest problema ètic, que possiblement heu escoltat amb diferents variants, planteja el següent: «Un tramvia corre fora de control per una via. En el seu camí es troben a cinc persones lligades a la via. Afortunadament, és pos­sible accionar un botó que encaminarà el tramvia per una via diferent on, per desgràcia, hi ha una altra persona lligada. Hauria de prémer el bo­tó?». L'objectiu d'a­quest experiment és validar –o no– allò que exposa l'ètica de l'utilitarisme, és a dir, aquella que defensa que el millor és allò que produeix el benefici més gran per al nombre més gran de persones.

La recent publicació de l'interès de la multinacional del comerç electrònic Amazon per instal·lar-se al Logis Empordà de Vilamalla ha estat rebuda amb satisfacció. La comarca fa dècades que espera un catalitzador per accelerar el futur de la plataforma intermodal. La firma de Jeff Bezos, l'home més ric del món amb una fortuna de 117.000 milions de dòlars segons la revista Forbes, podria generar nous llocs de treball en una comarca greument castigada per l'atur i amb una economia massa supeditada als serveis. Una situació que encara ha agreujat més l'actual emergència sanitària.

Part dels que ara aplaudeixen la possible arribada d'A­mazon són aquells que també han fet bandera, sobretot en els últims mesos, de la necessitat de preservar el comerç de proximitat. Un col·lectiu que, precisament, fa temps que està en peu de guerra contra la companyia de Seattle. I és aquí on la comarca pot tenir el seu dilema aviat per sortir de l'atzucac econòmic actual.

Una vegada més, toca apel·lar a la necessitat d'un ampli consens i a una gestió audaç per redreçar la situació si no volem que el futur de l'Alt Empordà pugui quedar en via morta.