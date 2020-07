M'aixeco com cada matí, acompanyat per la veu de la Mònica Ter­ribas, ja fa anys que escolto el Matí de Catalunya Ràdio. Soc dels que encara enyoro l'Antoni Bassas, i m'estimo la ràdio amb passió, trobo que és un mitjà de comunicació ideal, per estar informat i entretingut.

Les tres paraules pronunciades i emfatitzades aquest matí han estat: prudència, seguretat i responsabilitat, per encarar aquesta pandèmia de la Covid-19.

Prudència: cal que tothom la faci servir, per evitar riscos innecessaris, i no val escudar-se en el fet que les instruccions no són clares, o que els dictats dels nostres governants creen confusió. Ser prudent, és una virtut, que cal recuperar i només depèn de nosaltres mateixos.

Seguretat: i aquí també tothom sap el que ha de fer, protegir-se degudament, rentar-se les mans sovint i evitar les grans aglomeracions tot mantenint la distància social.

I sí, també cal posar-se la mascareta, perquè no deixa de ser una mesura de seguretat més, que ens ajuda a protegir-nos i a protegir els altres.

I aquests debats incendiaris entre partidaris i contraris de l'ús de les mascaretes, no ajuden ni aporten res positiu.

Aquí el que cal és no contagiar-se ni contagiar ningú, i amb aquest objectiu hem d'actuar.

Responsabilitat: el valor que per mi és més important, que cal cultivar i practicar amb més assiduïtat. Ser responsables, per lluitar contra l'extensió d'aquest virus, i perquè no aprofiti les nostres debilitats i irresponsabilitats per reproduir-se exponencialment.

Cal actuar amb el famós seny català, que últimament sembla que ha marxat de vacances, i que cal que torni per tranquil·litat de tothom.

La situació és greu, i fins que no es trobi una vacuna contra aquesta pandèmia, caldrà extremar totes les mesures, per ajudar a aplanar la famosa corba de contagis.

Ens juguem molt, l'economia depèn de nosaltres –en gran manera– i del nostre comportament, ara més que mai cal actuar amb prudència, seguretat i responsabilitat.