Un estiu menys relaxat

De forma insistent, la Covid-19 i la malaltia que pot provocar en infectar-nos, ens marca el dia a dia. Ara ja som a l'estiu i hem passat, per culpa seva, una primavera diferent. Tan diferent que sembla robada.

Potser no hem vist créixer els brots nous de plantes i arbres, ni les flors que amb els seus colors i olors ens fan sentir l'esclat de la vida. Ens l'hem passat a casa, confinats. Els més afortunats només hem estat confinats. Els menys afortunats han estat malalts amb aquest nou virus, que ha provocat processos de gravetat molt diversa. El ventall va des de qui l'ha passat de forma quasi asimptomàtica, als qui han estat malalts, greument malalts i d'altres que s'han mort. I els morts no parlen, i si poguessin, potser ens dirien que anéssim amb cura, que atenguessin les instruccions dels experts sanitaris, que la Covid-19 no ha marxat, ni durant el confinament.

Ara a la desescalada i entrada a la nova normalitat, és el moment de demostrar la nostra intel·ligència pràctica. No ens podem passar les consignes i obligacions, com es diu col·loquialment, «pel folre». És responsabilitat de tots tenir cura de tots. No s'hi val pensar que a un no li ha de passar res perquè és jove i està sa. Amb aquest plantejament, no pot deixar de complir amb les seves obligacions: mascareta, higiene de mans i distància de seguretat. Ja n'hem parlat i en tornem a parlar.

És important plantar cara al virus fent-ho de forma ordenada i cívica, sense saltar-se la normativa legal que s'ha instaurat. Els joves són un grup vulnerable en aquesta nova normalitat, com ho són els adults i, per descomptat, el de les persones grans. Els grans, juntament amb la seva expertesa, també solen acumular més malalties, que encara els fan més vulnerables, a la Covid-19 i a moltes altres de caire estrictament estival.

No per l'amenaça i la situació de risc del virus nou i tan poc conegut, hem d'oblidar i deixar de recordar altres causes de caure malalts a l'estiu. Tothom ha de tenir en compte que s'ha d'hidratar, bevent molta aigua i sucs de fruita naturals –no dels ensucrats–, s'ha de menjar fruita i verdura i prendre cremes fredes. Tampoc s'ha de prendre el sol a les hores de màxima insolació. Hi ha un tram horari en què s'hauria d'evitar aquesta exposició i que és el que va des de mig matí fins a mitja tarda.

Tot i que el sol és font d'energia i de síntesi natural de vitamina D –que serveix per enfortir els ossos–, també pot ser font de malalties. Les cremades solars, les deshidratacions i els càncers a la pell, en són els exponents més freqüents. A la platja, al riu, als estanys i a les gorgues hem d'extremar les precaucions, no només per evitar caigudes i accidents, sinó també prevenint-nos de les picades i ferides dels animals que hi viuen, que poden ser molt perilloses per a la salut. Les colobres, els escorpins, les meduses, alguns peixos i altres animals són potencialment molt perillosos, tant que poden provocar fins i tot la mort. Però de riscos n'hi ha per tot arreu, fins i tot a casa. Per això és important saber-los reconèixer.

Aquest estiu, hem d'estar atents no només als riscos propis estacionals sinó que també cal mantenir la Covid-19 a ratlla. No ens poden relaxar.

Per cert, molt bon estiu i molta salut!