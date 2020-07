La pandèmia del coronavirus ens ha deixat un escenari social difícil a tots els nivells. Persones que han perdut la feina, persones que ni tan sols han començat a treballar en aquella feina de temporada que els salva l'any, famílies que han passat de dos sous a un, autònoms que facturen molt menys, empresaris que no arriben a cobrir despeses... i un grapat de casuístiques diverses que han fet que, després de l'emergència sanitària, ens trobem immersos en una emergència social de gran magnitud. I l'Escala no n'està al marge.

La dada més clara que tenim un problema és el gran augment de famílies que han de recórrer a serveis socials, concretament al servei del banc d'aliments, per a subsistir. Fa uns dies ens vam assabentar que una persona particular del nostre poble, després d'oferir-se voluntària, està alimentant 67 persones del nostre municipi i que a més ho està fent amb una llista derivada dels casos des de Serveis Socials i Càritas perquè, textualment, «anem desbordats». Quan, des d'ERC, vam plantejar el tema al ple, el govern ni tan sols tenia coneixement (o això ens va fer entendre) que això estava passant i ho va negar. I no sabem què és més greu, sí que ho amagui o que ho desconegui.

Cal, urgentment, que afrontem aquest tema de forma conjunta, tal com hem fet amb els temes econòmics i comercials. Cal, urgentment, que es constitueixi una taula social per abordar totes les problemàtiques derivades de la Covid-19 que, certament no són boniques, però que estan afectant la vida diària de moltes escalenques i escalencs. Cal, urgentment, que parlem, també, de tot allò que no fa maco, perquè amagar sota la catifa els problemes no farà que desapareguin.

Nosaltres, com sempre hem fet i demostrat, estem aquí per treballar, aportar, sumar i col·laborar, en tot. Estem aquí per fer, com sempre hem dit, de l'Escala, el millor lloc per viure, treballar i visitar. Ens hi posem també en allò que, no llueix, però urgeix? Som-hi!