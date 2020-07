De criticaires i criticats!

Endinsats en un estiu emmascarat, lluint la paraula «atípic» en colors vistosos, sembla que molta gent de Figueres viuria de típics i tòpics.

Deixarem de banda els que volen viure amb tanta normalitat que es neguen a portar mascareta ni per consell, ni per obligació. L'ésser humà és egoista per natura. De qui vull parlar, és dels criticaires locals. En tenim de professionals, de subvencionats i/o de diagnosticats. Les xarxes i els grups de WhatsApp, que omplen moltes hores d'avorriment i mala llet, també fan molt mal.

Personalment, sempre m'he definit com una persona molt crítica, així he exercit quan ho he cregut convenient, però al mateix temps, també molt fidel. Per aquest motiu, em fa rabiar la crítica gratuïta, sobretot la que es recolza en la mentida i, covardament, amagats darrere l'anonimat d'un «troll». D'aquests, n'havíem tingut molts a la ciutat, però des del 15 de juny del 2019, s'han reproduït exponencialment, no siguem malpensats.

Recentment, com a exemple, s'ha anunciat que els caps de setmana, la Rambla de la ciutat romandrà tancada al trànsit rodat. Les crítiques a la decisió han estat de tots colors, uns perquè no hi estan d'acord, altres perquè la volen tancada sempre i uns tercers rememoren la polèmica del tancament del carrer Sant Pau. Quan passat l'estiu, finalitzi aquesta mesura, els mateixos opinadors criticaran que s'hagi tancat, que finalitzi la mesura o que el mes de juliol no neva.

Per Sant Pere, vam gaudir d'uns concerts itinerants, a tres ubicacions poc habituals de la localitat. Majoritàriament, l'experiència va ser ben valorada, fins i tot, va rebre poques crítiques (tot i que, com les Meigas, de haberlas...), això em fa pensar que gran part de la ciutadania ha valorat l'esforç, la idea i la voluntat de, tot i la pandèmia, celebrar una festa major en petit format.

Per acabar, un dels temes de la setmana. La sagrada família reial espanyola. Els d'ERC som dels qui hem demanat la retirada de la medalla d'Or a l'emèrit Joan Carles. No és la primera vegada que ho demanem, però fins ara, de moment, no s'ha aconseguit. Esperem que alguns que ho havien evitat fins ara, rectifiquin per a dignificar aquests honors de la ciutat.

Enmig d'això, el Cap de l'Estat Espanyol sembla que vol visitar la ciutat (per aprofitar el viatge, podria retornar la medalla del pare). A Figueres, no hi és benvingut. Tot i que ens agrada el turisme, i rebem bé a tothom, qui representa una Monarquia arcaica, autoritària, sospitosa de corrupció i que, a part de tot, va justificar l'ús de la violència contra els demòcrates, no hi pot ser benvingut.