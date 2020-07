Ja som estiu

A l'Estiu tota cuca viu, és una dita catalana plena de saviesa popular. I a l'Empordà, es compleix fil per randa. Fer l'Estiu, és una altra expressió típica d'aquesta època, i es refereix a treballar molt durant aquest període per poder viure la resta de l'any. Enguany, i a causa de la maleïda Covid-19, l'Estiu serà molt diferent, hi haurà molts menys visitants, i moltes empreses turístiques que no obriran.

El sector turístic està en coma induït, i molts dels seus treballadors en ERTO, allargat fins a finals de setembre, i que possiblement s'acabi allargant fins a final d'any. Aquesta és l'única manera que té el govern de poder mantenir l'economia i evitar la pèrdua massiva de llocs de treball i l'extensió del desastre. Injectar diners en vena, directament a la gent més afectada per la crisi, a canvi d'evitar la desaparició de moltes empreses i amb l'esperança que aquestes reprenguin la seva activitat l'estiu del 2021.

Jo, que com sabeu soc optimista de mena, penso que el desastre no serà sinistre total, i que malgrat les dificultats, al final l'estiu no serà tan dolent, com ens l'han pintat. Confio en l'arribada dels capitalins, i dels germans del sud de França, que si més no amb aquests ja ens apanyarem. Espero veure les segones residències força plenes, i per descomptat el turisme rural aquest any triomfarà com mai (m'arriben informacions que estan al 100%). Els hotelers seran un dels sectors més perjudicats, i aquests sí que hauran d'esperar al 2021 per poder recuperar la seva normalitat. Vagi per endavant el meu reconeixement als que malgrat el panorama han decidit obrir aquest any, amb les restriccions i mesures de control pertinents per poder lluitar contra la Covid-19.

Quant a la meva ciutat, Figueres, el Museu Dalí reobrirà a partir de l'11 de juliol, i, per tant, recuperarem el principal actiu cultural i turístic de la nostra població. El que cal és evitar –de totes les maneres possibles– que torni a tancar mai més, si no és per causa de força major (com ha estat aquesta pandèmia). En primer lloc, perquè Dalí i la seva obra mestra (el Museu) han d'estar considerats Patrimoni de la Humanitat, i a disposició de tothom que els vulgui visitar. I en segon, perquè la Fundació ha de complir amb els desitjos del pintor i vetllar perquè la seva obra sigui sempre un estímul per a tots aquells que admirem l'art i la cultura. Dalí il·lumina l'Empordà i configura el triangle dalinià, a l'Estiu i durant tot l'any. Malgrat tot, bon Estiu 2020, que el gaudiu al màxim!