Compromís amb la reactivació

Si alguna cosa s'espera de la classe política és que en els moments difícils sapiguem estar a l'altura. D'aquí que des de Junts per Figueres ens reafirmem en el nostre compromís de fer tots els esforços possibles per contribuir a la reactivació de la ciutat a còpia de presentar iniciatives que puguin tenir el consens més gran possible. Ho hem fet amb el pla de reactivació que hem treballat amb el govern i que aviat es presentarà públicament o amb el front comú per aconseguir que el museu Dalí estigui obert tot l'any.

Per això també valorem de forma molt positiva que en l'últim ple hàgim decidit prorrogar durant quatre anys més la qualificació de Figueres com a municipi turístic a efectes d'horaris comercials. Celebrem que des del govern s'hagi recuperat la sensibilitat amb aquest tema i, com que rectificar és de savis, hagi entès que no hi ha altre camí si volem ser una ciutat competitiva.

Aquesta mesura, juntament amb la iniciativa de Comerç Figueres perquè els establiments obrin durant els migdies tots els divendres i dissabtes, són estratègiques per avançar en la reactivació econòmica i que no podem fer més que aplaudir-les. Aquest és el camí perquè molts indicadors ja ens mostren una progressiva recuperació i cal seguir treballant per consolidar-la. En tot allò que puguem ser útils per fer les coses més fàcils a la gent, nosaltres hi serem.