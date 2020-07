A bon ritme

Aquest plenari del mes de juliol, ha estat una prova més del bon ritme amb què treballa el Govern de la ciutat; han estat uns mesos durs dels que encara no ens hem recuperat. Poc a poc, però, la ciutat recupera el seu dinamisme i l'Ajuntament hi contribueix amb la seva gestió.

La darrera setmana ha estat intensa, i en bona mesura cal atribuir-ho a l'acord signat amb Renfe per posar en funcionament el programa 'Destino Figueres', la qual cosa ens permetrà obrir un espai d'arribada de visitants que fins ara no existia i que pot tenir una gran repercussió pels diversos sectors econòmics de la ciutat; no només parlem de turisme sinó de intensificar el lligam de Figueres amb la seva privilegiada situació geogràfica. Un cop més, ens obrim al món.

En aquesta línia, hem demanat al Departament de Comerç de la Generalitat la pròrroga per un període de 4 anys per mantenir la qualificació de Figueres com a municipi turístic a efectes comercials. Aquesta pròrroga, ben vista pel sector comercial de la ciutat, ens permet continuar treballant per situar dins la capitalitat comarcal de Figueres en un eix comercial, turístic i cultural encara més sòlid del que ja ho era.

Comencem a notar els resultats. Les diferents accions del govern municipal, han estat encaminades a la reactivació econòmica postcovid i atendre les necessitats socials de la ciutadania, però també a intensificar un aposta turística de qualitat a la ciutat centrada en el públic objectiu que no és altre que els nostres veïns de la Catalunya Nord i aquelles persones amb segona residència que tenen determinades necessitats que només poden resoldre's en un entorn urbà.

Figueres, la ciutat de l'Empordà, continua treballant per superar l'atzucac de la pandèmia, en tots els flancs, però ara cal destacar que en el de la promoció de la ciutat, la bona projecció de portes enfora tenim una presència que ens serà molt beneficiosa.