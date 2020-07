'Fake news' (2)

El 5 de maig passat ja alertava en aquesta mateixa columna del perill de donar massa credibilitat als verificadors de la informació. O per dir-ho d'un altra manera, qui controla els controladors o qui verifica els qui verifiquen? Va passant el temps i es va agreujant aquesta situació que, més enllà de la creixent censura mal dissimulada, comença a afectar ja a la restricció de la llibertat d'informació, al pensament crític i a l'exercici del periodisme d'investigació.

Ara ja es repeteix dia sí dia no, per tots els mitjans tradicionals, que hem d'estar atents i vigilant als bulos, les falòrnies i les nomenades fake news en general com si no anés amb ells ni la desinformació ni l'ocultació d'informació o, a la inversa, la sobreabundància (marejant) d'informació, on el dit coronavirus seria un claríssim exemple.

Caldria recordar que la desinformació ve de molt lluny, abans d'Internet, i que, tant abans com ara, els màxims productors de fakes –siguin mentides, mitges veritats, postveritats o informació enganyosa– són els estats, els grans organismes transnacionals com l'OCDE, l'OMC, l'FMI, el BM, etc. (més que els internacionals, com l'ONU), les grans multinacionals com les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple i Microsoft), els grans oligopolis de la informació i de les agències de notícies internacionals, les grans productores cinematogràfiques, les grans fundacions vinculades a magnats multimilionaris, els serveis d'intel·ligència, i també hi hauria una petita part pels partits polítics i algunes ONG.

La suma de tots aquests àmbits s'estima que produeix el 90% o més de desinformació o informació dirigida, enganyosa, equívoca, interessada o manipulada, i també de propaganda. Per tant, atribuir ara i engrandir, com s'està engrandint fins a l'infinit, casos tipus el de Miguel Bosé i l'associació de la desinformació a les fake news via on-line, fent abstracció de la desinformació via off-line, és ja de per si una fake monumental (una mentida en si mateixa). Ocultar (o intentar ocultar) el 90%, com s'està fent, per engrandir el 10%, fins i tot arribant a afirmar que pot significar la desestabilització de les democràcies, governs, perill per a la població, etc., és clarament un despropòsit orientat a justificar la censura. El monopoli de la informació, ara amb Internet, ja no el té l'Estat, ni l'Estat profund, ni el sistema, i això és el que molesta. Per contrarestar-ho, com va passar amb els confinaments, quan van proliferar els «policies» de balcó, ara estan proliferant els «policies» d'Internet, i no em refereixo als anomenats trolls (rebentadors de xarxes socials), sinó a suposades empreses neutrals o fundacions de fact-checking (verificadors d'informació), que resulta que estan vinculades, unes més que altres, a grups de pressió del mateix sistema.