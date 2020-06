El verd és el seu color

D'un temps ençà hem agafat el costum d'associar un color a una malaltia o al revés, una malaltia amb un color. Quan parlem de malalties, associem el color rosa amb el càncer de mama, si parlem del groc, amb el de la pròstata, i el verd és sinònim, en aquest cas, de l'esclerosi lateral amiotròfica.

Però, què és aquesta malaltia? Doncs és una malaltia que afecta les cèl·lules del cervell anomenades neurones, i també les de la medul·la encarregades de la mobilitat del cos. Per sort és una malaltia poc freqüent, però és molt greu. Es caracteritza per una esclerosi o enduriment del teixit nerviós, localitzat a ambdós costats de l'espina dorsal, on hi ha les cèl·lules malaltes del sistema nerviós. Hi ha una pèrdua de múscul, que provoca l'atròfia coneguda amb el nom d'amiotròfica. D'aquí el seu nom ELA: Esclerosi Lateral Amiotròfica.

Com moltes altres malalties, la causa és desconeguda i sembla que es pot associar a factors de risc, tot i que de vegades aquesta relació queda poc clara.

La persona que la pateix té una debilitat muscular progressiva, que es manifesta amb una dificultat per caminar, així com de vegades amb una disminució de la destresa manual i de la seva força. No hi ha dolor ni formigueig, però sí que poden haver-hi rampes musculars. Sol haver-hi dificultat per empassar-se els aliments i pèrdua de força de la musculatura del coll que provoca una caiguda del cap. Es pot canviar i/o perdre la veu. La veu es pot tornar ronca i parlar pot arribar a ser molt difícil. Pot haver-hi dificultat per respirar.

Com en moltes altres malalties, no hi ha proves específiques per poder-ne fer el diagnòstic. S'hi sol arribar perquè se'n descarten d'altres. De totes maneres, una prova que sí que ajuda és l'EMG –electromiografia– que és un estudi de la conducció nerviosa que està afectada. Quan s'han descartat altres malalties, en fer l'exploració física i/o proves complementàries i la clínica ho suggereix, és quan se'n pot fer el diagnòstic.

El tractament es basa en la rehabilitació i la fisioteràpia, així com en la utilització d'aparells ortopèdics específics per pal·liar els efectes del deteriorament muscular. També hi ha algun fàrmac per retardar l'evolució de la malaltia i allargar la vida. Aquesta és una malaltia d'un alt impacte, tant en la persona que la pateix com en la seva família i la xarxa de suport. Perquè veure com un ésser estimat va perdent habilitats i funcions té un elevat cost emocional. La persona afectada pot estar angoixada, trista i de vegades deprimida, com correspon al fet d'encarar-se a uns canvis, de vegades molt sobtats, que l'estan abocant a una dependència.

Quan es parla del color verd i se l'associa a l'ELA és perquè es va parlar d'il·luminar d'aquest color els edificis, per commemorar el dia de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica. Personalment, sempre he pensat que és perquè hem donat al color verd el significat de l'esperança i des d'aquesta premissa, i quan ens referim a una malaltia, per greu que sigui, no ens podem donar mai per vençuts.

La història ens diu que els coneixements mèdics varien cada dia i que els problemes que avui no tenen solució demà ja poden tenir-ne.