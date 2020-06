Sorra d'or

Molta atenció als presents i futurs banyistes perquè anar a la platja ja no serà el que era. La nova normalitat també s'aplica a la Llei de costes i toca afrontar els nous reptes, sigui a la sorra, a les roques o a l'aigua.

La distància de seguretat farà que tot ens quedi allunyat, fet que possiblement farà més digerible l'experiència marítima a aquells a qui els amoïna mostrar la seva nuesa total o parcial. D'altres suposo que es queixaran que els metres de separació obstaculitzen les seves possibilitats de relació afectiva –no us deixeu enganyar, lligar a la platja està sobrevalorat–.

Un servidor és dels que agraeix aquest metre i mig o dos que caldrà que hi hagi entre la gent. Quasi diria que més per intimitat que per seguretat. M'irrita profundament comprovar com persones arribades a última hora pretenen estendre les seves tovalloles a tocar de l'aigua a costa d'envair el teu espai vital i sense tenir en compte que el millor que pots fer, si vols un bon lloc, és aixecar-te aviat, com en Guardiola, i anar a mar a una hora raonable en lloc d'arribar a misses dites o confiar en la sort que algú marxi en el precís moment en què tu vens.

Els vigilants de platja s'especialitzen. Al costat de professionals procurant que no t'allunyis perillosament de la vora i t'afoguis, trobarem, suposo, guàrdies de secà dedicats a evitar que la gent no s'amuntegui o s'apili. En aquestes estan els pobres ajuntaments que no tenien prou feina, en contractar sentinelles que recuperin per a les nostres platges aquella antiga funció dels acomodadors de cinema.

Queda clar que haurem de començar a incrementar el repertori de banderes hissades. Quan ja ens havíem après, si ens podíem remullar o no en funció de la bandera vermella, groga o verda. Quan ja sabíem que la nostra platja amb bandera blava era la que ens donava la tranquil·litat i seguretat ambiental. Doncs ara caldrà trobar un color per saber si podem o no accedir-hi. Proposo el daurat per posar en valor el metre quadrat de sorra, a part que lliga amb el seu color.

No sé ben bé què diu la norma sobre si la distància s'ha de mantenir també a l'aigua. Suposo que el millor serà ser prudent i aplicar-la en qualsevol situació. I intentar ser matiner, evitar els col·lapses i arribar a la platja amb aquella calma serena a terra i a mar. Si el temps ho permet, és clar, perquè l'erràtica climatologia de les darreres setmanes encara no la regula el BOE.