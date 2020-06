Figueres i l'Empordà

Escric aquest article després de comprovar astorat com la Fase 3 ha durat menys d'un dia a tot Catalunya. Ja estem en fase de represa, i a partir del 25 de juny de normalitat. Ara la responsabilitat passa a la societat directament, a les persones i a les empreses. Caldrà complir tres premisses bàsiques –durant molt de temps–, neteja de mans, distància social i mascareta. A l'estiu tot seran flors i violes, a la tardor ja ho veurem i a l'hivern, ull al que pugui passar amb l'arribada de la fred. Dit això, avui vull parlar de l'Empordà i de la seva capital Figueres.

L'Empordà és una terra mil·lenària en la que els grecs i romans ja es van instal·lar, per què consideraran amb encert que era un lloc idoni per muntar una de les seves colònies escampades per tot el Mare Nostrum. D'aquella època en tenim vestigis esplendorosos, com les ruïnes d'Empúries, també si ens remuntem més lluny tenim poblats indígenes com Ullastret, i per descomptat dòlmens, com els de Roses. No tinc cap dubte, que a l'Empordà sempre si hi ha viscut molt bé, i ha estat una terra rica i prospera, i tampoc dubto que això seguirà sent així en el futur. La capital de l'Alt Empordà és Figueres, que ja a l'any 1267 va obtenir el reconeixement com a ciutat per part del Rei Jaume I.

La ciutat ha viscut tot tipus de situacions des d'aquella llunyana data, pandèmies com l'actual, incendis, guerres terribles, bombardeigs que la van deixar en runes, i tot tipus de crisis. Totes aquestes situacions també han estat viscudes a tota la Comarca, però lògicament han tingut més incidència a la seva capital, sobre tot en les guerres, ja que era un objectiu estratègic. I l'Empordà i Figueres sempre han superat aquestes situacions, continuant essent una terra idònia per establir-se. Que ningú dubti de que aquesta crisi que en ve també serà superada, i haurem de procurar sortir-ne millor del que hi entrem.

Soms molts el que treballem i treballarem per assolir el millor pel nostre Empordà, per la nostra capital Figueres, i per tots els veïns i veïnes de la nostra Comarca. Estic convençut de que tenim un futur prometedor per endavant, i entre tots i totes el farem possible.

Soms una Comarca d'acollida, una terra oberta, que ha fet de la diversitat la seva fortalesa, i que ha preservat els seus Parcs Naturals, gràcies a la gent del país. Una terra que continua essent idònia per viure-hi i que els empordanesos/es ens estimem amb bogeria.

Soms l'Empordà i Figueres la seva capital, creiem en la nostra força, treballem plegats i construïm una societat millor.