Quan les dades també són positives

Resulta paradigmàtic que en els dies en què més distanciament social es demana, també s'hagi incrementat la posada en valor de la proximitat. Sembla clar que la separació física, un concepte més simple que el concebut per la psicologia ambiental i que ens han repetit fins a l'extenuació durant aquestes setmanes, ha servit per alleugerir la propagació del bitxo. Ara bé, diria que mai com ara s'havia destacat tant la importància d'allò que ens és proper. Poseu davant d'aquest adjectiu noms com comerç, sanitat, veïns, serveis i tants d'altres, i us adonareu de la importància que han tingut, tenen i, necessàriament, han de tenir a les nostres vides les coses més pròximes malgrat que sovint s'infravalorin.

En aquest sentit, aquesta setmana hi ha dades que incrementen el meu optimisme. Tip dels partes diaris sobre l'evolució de la pandèmia, perquè crec que ens hem oblidat del dolor que hi ha darrere d'aquestes xifres totalment deshumanitzades, he decidit quedar-me amb la resistència de l'audiència dels lectors de la premsa comarcal a casa nostra. Un model de comunicació que comparteix el Setmanari de l'Alt Empordà de fa més de quaranta anys i, que l'any passat, va tenir 757.000 lectors diaris arreu de Catalunya, aconseguint ser líders a quasi la totalitat de les comarques catalanes, segons un estudi de l'empresa Audimèdia. Dos de cada tres usuaris es mantenen fidels al paper, però es registra un notable increment d'aquells que combinen aquest suport amb el digital i dels lectors exclusius a través d'internet.

Unes xifres que han arribat quasi al mateix temps que les de l'Oficina de Justificació de la Difusió, és a dir, aquelles que mesuren el nombre de subscriptors i d'exemplars venuts. I, una vegada més, l'Empordà es manté com el setmanari d'informació general líder no només a la comarca i en el conjunt de la demarcació de Girona, sinó també de tot Catalunya. Gràcies a tots i cadascun de vosaltres per posar en valor la informació de proximitat, de sempre, tan necessària.