Hem entrat en una nova etapa del procés de desescalada i la ciutat va recuperant el seu pols i torna la vida als carrers després de més de dos mesos patint una necessària i insòlita restricció de la nostra activitat. És evident que, malgrat que ser dels territoris menys afectats, la pèrdua de vides humanes i el patiment dels contagiats i les seves famílies ha estat un cop molt dur com a societat.

Ara ens enfrontem a un nou escenari on prioritzem la protecció de les persones, però fent-ho compatible amb la recuperació econòmica i social. Tots coneixem afectats per un ERTO que encara no han cobrat, autònoms que han hagut de retallar o suprimir la seva activitat i altres professionals que o bé s'han quedat sense feina o bé pateixen per la seva continuïtat laboral. Els efectes d'aquesta crisi seran demolidors.

Des de l'administració local, ens toca estar més que mai al costat de la gent i, sobretot, posar les eines per reactivar la ciutat i remuntar. Des de JxF hem mantingut aquests dos mesos un esperit de total col·laboració amb el govern i hem redactat un pla amb 53 mesures que vam posar-ho a disposició. És el que ens tocava fer.

A l'altra banda, hem trobat una gairebé inexistent voluntat de col·laboració i gens d'interès a signar un gran acord de ciutat. Estem a la fase 2 i tot segueix igual, sense cap mesura real i efectiva, ni a l'espai públic ni en forma d'estímul. Paralitzats.