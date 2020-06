L'Ajuntament en pot sortir reforçat

El ple de juny ha estat marcat principalment per l'adaptació que ha hagut de fer l'Ajuntament durant el maig per donar resposta institucional a les necessitats derivades per la Covid-19. Alhora, aquesta adaptació també ens ha permès treballar de forma més transversal entre les àrees.

Així, mentre l'àrea d'Educació treballava per l'adquisició d'ordinadors per repartir entre els alumnes amb més mancances, l'àrea de Serveis Comunitaris s'activava per repartir material escolar i dossiers educatius complementaris. La nostra voluntat sempre ha estat no deixar ningú enrere en el seguiment del curs escolar i l'acompanyament a alumnes i famílies. Aquest repartiment de material preparat per l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament l'han dut a terme cinc tècniques del Pla de desenvolupament comunitari que també està donant suport a les famílies en el procés de preinscripció escolar per al curs vinent.

Aquest és un exemple de la feina que hi ha al darrere d'un punt de l'ordre dia. Habitatge, serveis socials, educació, comerç, intervenció, serveis comunitaris, etc., tenen al darrere moltes treballadores que, amb encerts i errors, s'han esforçat per col·laborar i compartir una resposta pública que ha estat notable i que cal, en la mesura del possible, mantenir a mida que es vagi recuperant la normalitat.