Crisi i el govern contracta amics i familiars

Per afrontar la crisi sanitària econòmica i social de la Covid-19 és necessari treballar des del consens per impulsar les millors mesures que permetin superar la situació. Què més ha de succeir perquè ERC abandoni el sectarisme? No crec que els ciutadans, patint una situació tan complicada, puguin perdonar un govern que ens dona l'esquena i es nega a acceptar l'ajuda desinteressada de l'oposició.

Fa un mes, des de Cs, vam proposar 70 mesures d'ajuda per a famílies, autònoms i empreses; reducció d'impostos; ajudes per al lloguer; per a reprendre l'activitat; reducció de taxes de serveis bàsics i un llarg etcètera. No puc entendre que el PSC, sempre preocupat per les seves cadires i càrrecs (aquesta setmana les han tornat a negociar però ho ven com un canvi en el cartipàs per a gestionar millor –visca els eufemismes!–) es presta a ser la crossa d'aquest despropòsit.

Sàpiguen que durant aquesta crisi el govern ha estat el primer de la història d'aquesta ciutat a fer un ERTO a FISERSA, empresa pública 100%, a contractar un familiar per més de 100.000 euros anuals i signar un segon contracte amb un assessor en comunicació política que va col·laborar en la campanya electoral amb ells: 15.000 euros més que es dilapiden a dit, sense concurs, per la porta del darrere i d'amagat.

Sàpiguen que els favors dels quatre partits del govern els hi cobren a vostès.