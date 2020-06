L'estratègia turística de la ciutat de Figueres postpandèmia coincideix plenament amb la que ja s'estava plantejant des de l'àrea de Turisme. Aquesta implica posicionar Figueres com la ciutat de l'Empordà, una ciutat que aglutina serveis, cultura, comerç, oci, gastronomia... i és punt de referència per tot el turisme que està al voltant de 100 quilòmetres a la rodona. L'objectiu és intensificar el turisme ja existent, atraient públics propis com el del Sud de França i les persones que s'allotgen o tenen segona residència a la Costa Brava Nord.

L'aposta pel turisme és clara. Per això hem impulsat una sèrie de mesures com ara convertir la ciutat com a destinació de congressos, amb la creació del Figueres Convention Bureau, l'adaptació de la senyalètica turística de la ciutat, fent-la més moderna i atractiva, la creació de rutes turístiques a la ciutat, juntament amb les Guies de Figueres, potenciar el castell de Sant Ferran, l'establiment de preus públics per a l'oferta turística de la ciutat, un acord amb ADIF – AVE per poder fer promoció de la ciutat en els seus vagons, l'adhesió a la Xarxa de Ciutats AVE, la renovació de la pàgina web o els espectacles visuals permanent durant l'estiu entre altres.

L'objectiu és atraure més visitants i oferir-los als nostres el màxim de comoditat i agilitat per aprofitar el temps de visita turística de Figueres i de l'Empordà.