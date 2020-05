Torno a Roses, la població que conforma el meu particular triangle vital, conjuntament amb Figueres i Girona. He estat 65 dies sense trepitjar el passeig rosinc i contemplar una de les badies més maques que hi ha. Fa un dia més propi d'estiu que d'aquesta primavera segrestada. La platja i la mar llueixen amb la seva màxima esplendor. Sens dubte el confinament ha estat tediós per a la majoria dels humans, però el gran beneficiat ha estat el nostre planeta. Menys pol·lució, regeneració d'espais verds, d'entorns naturals, i una disminució dràstica de la petjada humana. De ben segur que l'aturada mundial provocada per aquest petit virus, ha implicat la reducció dels nivells de contaminació a escala planetària. La reducció de la mobilitat ha portat un aire més net arreu. A les grans ciutats s'ha notat especialment, si hi ha menys cotxes, avions, i creuers, la contaminació es redueix a cotes més assumibles. Caldria valorar amb tranquil·litat el que ha passat, analitzar, i emprendre grans canvis en la nostra manera de fer, que ens portin a un món millor, i a un respecte més gran del nostre entorn, la salut de la Terra està en joc.

Tot això ho penso, passejant pel passeig marítim de Roses, a peu, mantenint la famosa distància social, aquells dos metres recomanats, acompanyant els pares (població d'alt risc), en la primera sortida familiar des del confinament forçat, i amb les mascaretes posades per seguretat nostra i per respecte als altres. La Mare té 88 anys, i el Pare 90, és un goig que tots dos puguin estar encara a casa seva i fer vida normal, i aquest confinament l'han fet complint totes les normes i sense sortir de casa. Avui, els ulls els brillen especialment, després de tant de temps ens permetem un luxe –mai tan valorat– el de passejar plegats davant de mar. El bé més preuat de les nostres persones grans és el temps i la companyia dels seus éssers estimats, i aquests 65 dies perduts són molt per ells.

Aquesta pandèmia ha deixat molts de buits, molta tristesa i moltes pèrdues de persones estimades, que no han pogut estar acomiadades com cal. I, d'altra banda, ha robat un temps preciós a la nostra gent gran, en els darrers anys de la seva vida. Roses està preciós, la població comença a sortir d'aquest malson, i ara caldrà entomar la crisi econòmica que colpejarà especialment el sector turístic. Aquesta temporada serà atípica i aquest 2020 un any negatiu, caldrà passar-ho com es pugui i pensar ja en l'estiu del 2021 esperant que la situació actual quedi en el record.

Aquest any toca quedar-se a casa, i gaudir del nostre estimat Empordà, ja que no es podran fer grans viatges, ni marxar molt lluny, tothom que pugui fer vacances que aprofiti per descansar a les nostres poblacions, per donar vida a la nostra comarca, sigui a Roses, o a qualsevol altra població de la nostra comarca. Fem turisme local tot contribuint a l'economia local.