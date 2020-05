Parlant d'agraïments

Soc conscient que per a molta gent queda malament que jo, president de la Secció local d'ERC, feliciti el govern municipal, encapçalat per l'alcaldessa republicana Agnès Lladó, per la gestió de la crisi del coronavirus. Així i tot, com a figuerenc, ho faig molt convençut. No ha estat, ni és, ni serà tasca fàcil.

Una situació nova i d'incertesa constant, limitats de recursos econòmics propis i retallats de competències pels òrgans supramunicipals, accentuat per l'estat d'alarma imposat. Però, gràcies als tècnics i personal municipal, en cap moment la institució s'ha aturat.

S'han pres mesures pel confinament, s'han comunicat bé decisions pròpies i d'altri (amb mèrit, després de les repetides modificacions i en hores intempestives), s'han treballat facilitats econòmiques endarrerint impostos o presentant ajudes, s'ha fet valdre la Figueres social que tant espantava algun candidat, hem estat dels pioners en la gestió dels mercats setmanals o el segell Stop Covid-19 per a comerços, i moltes altres coses que podríem afegir. Sense oblidar el dia a dia i el futur. Com la contractació d'un nou director d'Urbanisme, necessari i important per al futur de la ciutat en tots els aspectes (criticats); s'ha continuat treballant des de Promoció Econòmica en solucions immediates, a mitjà i llarg termini (criticats); s'ha aprovat el pressupost municipal, que tocarà adaptar segons convingui (criticats); en definitiva, s'ha deixat de banda el populisme per prioritzar els resultats. Safata de plata pels criticaires de sempre.

Que ningú pensi que oblido el món sanitari, Guàrdia Urbana, el personal de les farmàcies, de neteja, de botigues d'alimentació, transportistes, voluntariat... Gràcies al seu esforç, tot és menys complicat i menys greu. I gratitud absoluta a la majoria de figuerencs i figuerenques, que han fet el que tocava en aquests moments.

S'ha fet prou? No, ningú diu el contrari. Segur que es podien fer les coses d'una altra manera: quan ja has fet el camí, és fàcil trobar dreceres. Però amb les eines disponibles s'ha actuat de manera àgil, bé, discretament i en positiu. La situació ja era complicada i amb la Covid-19, magnificada.

S'ha acabat? No, ni de bon tros, acabem de començar. Independentment que ningú pot garantir com evolucionarà la pandèmia, poso èmfasi en la tornada al dia a dia socialment i laboral, per la seva implicació econòmica. Amb això també s'hi treballa de fa setmanes. A més a més, s'ha anat a buscar una de les millors empreses perquè ens hi acompanyi (sí, també criticats).

En definitiva, alcaldessa, Govern Municipal, regidors: GRÀCIES!