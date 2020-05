Cal reactivar Roses

Els nostres veïns i empresaris de Roses mereixen molt més que un copet a l'esquena. Som una població turística i la major part viu d'aquest sector que compta amb més de 400 comerços, més de 40 hotels, pensions i càmpings, desenes de bars i restaurants, que s'han vist obligats a tancar o ni tan sols han pogut obrir abans de la temporada d'estiu a causa d'haver-se decretat l'estat d'alarma per la Covid-19. Hi ha milers de persones que s'han quedat sense ingressos i no saben si podran tornar a aixecar les persianes aquest any. I les mesures fiscals que llança el nostre ajuntament consisteixen, en el millor dels casos, a ajornaments dels rebuts. I amb això no n'hi ha prou. Des de Ciutadans, proposarem una bateria de mesures a l'equip de govern per iniciar un pla de reactivació econòmica. Entre aquestes, exigirem l'exempció del pagament de les taxes d'ocupació de la via pública dels nostres comerciants, restauradors i marxants; i estudiar la possibilitat de permetre'ls ampliar les ocupacions de la via pública durant el 2020 i sense cost.

Són mesures necessàries per contenir el gran impacte econòmic que estan patint els nostres empresaris del sector turístic.

Senyors i senyores de l'equip de govern, els nostres ciutadans mereixen més que un copet a l'esquena i dir que «tot anirà bé!». Necessiten una injecció d'ajudes en forma de bonificacions i més facilitats per poder ressorgir davant d'aquesta tragèdia que ens està deixant el coronavirus i de la qual molts no podran aixecar el cap.

Els contribuents han complert amb la seva part de pagar impostos, una part dels quals l'Ajuntament de Roses l'ha destinat a pagar multes i processos de mala gestió per part del consistori. Ara és moment d'ajudar a la reactivació.