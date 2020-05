La tafaneria en temps de la covid-19

La tafaneria és una d'aquelles estranyes qualitats humanes. Si bé provem de protegir de mil maneres diferents la nostra vida privada, sovint caiem en el parany de tenir un excés d'interès pels altres. No només d'aquelles persones que voluntàriament la majoria de vegades, i en altres per una interpretació errònia de la imatge pública, ocupen titulars, lluents fotografies al paper cuixé o eternes tertúlies als audiovisuals. Molt a prop nostre sempre hi ha algú disposat a posar-te al dia de la darrera indiscreció, intimitat o xafarderia d'amics, coneguts i saludats. I qui estigui lliure de culpa, que tiri la primera pedra.

Allò que sovint oblidem és que amb l'increment de l'ús de tecnologia a la nostra vida s'han multiplicat les possibilitats que la nostra privacitat quedi exposada. Compte perquè tampoc hem d'alarmar-nos en excés perquè, en la majoria d'ocasions, no deixem de ser només una dada en un mar immens de zeros i uns. Si heu llegit fins aquí i no us interessa saber què han fet els vostres veïns durant el confinament, passeu pàgina. Ara bé, si seguiu, possiblement descobrireu que la vostra vida ha estat –o no– similar a la de milions de persones d'arreu del món.

Les cerques a Google durant la pandèmia han posat al descobert un augment de l'interès per trobar recursos econòmics, però també per fer aportacions solidàries. El comerç en línia guanya seguidors, però els gustos van per països: sushi a Espanya, xocolata a França, flors a Israel i compost al Regne Unit. Tampoc ens posem d'acord amb què fer a l'aire lliure: prendre el sol a França, llits elàstics a Dinamarca o piscines amb hidromassatge a Alemanya. Més singulars són les cerques dels polonesos sobre misses en directe o les dels francesos per l'adopció de gats. Això sí, l'interès pel benestar i la cuina a casa és creixent i compartit.

Com veieu les formes de fer safareig canvien. Tot i que estic segur, pensant en la nostra condició humana, que serà una de les coses que la nova normalitat no escombrarà de la nostra vida.