Les reaccions dels portaveus municipals de Figueres després del ple del 4 de maig

Comprem a Figueres

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, defensa l'acció del govern municipal davant la crisi de la Covid-19:

Ja fa un mes i mig de l'inici de la crisi de la Covid-19. Des del primer moment hem gestionat l'emergència perquè la ciutadania de Figueres, i sobretot els col·lectius més vulnerables estiguessin atesos, implementant més de 40 mesures: des de l'habilitació del pavelló Rafel Mora per a persones sense sostre fins a la distribució de les targetes moneder de beques menjador, passant per la compra de mascaretes, potenciar els serveis essencials, la suspensió del cobrament dels impostos i taxes municipals o l'atenció a més de 450 famílies vulnerables, entre moltes altres.

Fa setmanes que estem treballant amb un pla de xoc per reactivar l'economia de la ciutat i per pal·liar els efectes de la pandèmia. Un pla de xoc realista pensat per ajudar els treballadors, els autònoms i el sector del comerç de la ciutat, un sector que ha estat a primera línia durant aquestes setmanes per poder-nos servir. L'estratègia contempla mesures immediates i grans eixos estratègics per reconduir la ciutat. Recuperar la confiança és primordial. Per això, una de les mesures immediates és la subvenció de 300.000 euros als establiments que implementin mesures per a la seguretat, com ara la instal·lació de mampares, màquines d'ozó... A banda, en col·laboració amb el Col·legi d'Advocats de Figueres, des d'aquesta setmana hem posat en marxa un nou servei de mediació perquè els propietaris i els llogaters de locals comercials puguin arribar a un acord per tal d'establir un preu ajustat per a les dues parts amb la voluntat que no tanquin negocis a la ciutat. Ara més que mai cal que comprem a Figueres i sapiguem estar a l'alçada del que tenim com a ciutat.



Molta feina feta, molta per fer

El vicealcalde, Pere Casellas, fa un agraïment públic a tots els treballadors implicats en la feina d'aquests dies:

Al ple d'ahir es va poder constatar que el Govern de la ciutat ha treballat molt i bé per mantenir la salut i la seguretat dels ciutadans, i sobretot, ha treballat i treballa per a encarar el futur amb un cert optimisme en una de les ciutats més ben posicionades de l'estat per a superar una crisi que no serà diferent d'altres.

El Govern de la ciutat ha presentat una trentena llarga de decrets que han mantingut l'administració i la ciutat funcionant. Des de recursos humans s'ha organitzat el teletreball i la prestació dels serveis presencials amb la màxima seguretat per als treballadors i eficàcia per als ciutadans, hem estat exemple per altres administracions i diverses organitzacions socials ens han elogiat, la gestió de Guàrdia Urbana és impecable i destaca especialment que no hi hagi agents contaminats, hem estat al costat dels sanitaris i les persones afectades per la COVID 19 cuidant les seves mascotes, hem preparat subvencions per a que les empreses de la ciutat puguin treballar amb la màxima seguretat i ofereixin als seus clients garanties de salut. Una menció especial he de fer als serveis socials per la seva implicació en general i en particular a la organització de l'acollida dels sense sostre al pavelló Rafael Mora. Una especial consideració per als conserges de l'Ajuntament que van repartir les targetes moneder del Govern de Catalunya de forma voluntària.

No puc evitar també un pensament per a els companys i companyes del govern, així com els treballadors municipals que han estat dia i nit al peu del canó treballant i organitzant una espectacular maquinària administrativa que treballa per a tots i totes.

Ara és hora de posar-nos encara més en marxa per estar a la primera posició de la graella de sortida per tornar a treballar a ple rendiment.



Les coses no es fan així

Des de l'oposició, el portaveu de Junst per Figueres, Jordi Masquef, critica la gestió que s'està fent des del govern:

Les coses no es fan així. Una despesa de 18.000 euros perquè una empresa faci un pla de reactivació econòmica al·legant que, i cito textual, "els tècnics de Promoció Econòmica de l'Ajuntament no tenen prou experiència ni coneixement per a dissenyar un pla que sigui efectiu en una situació tan complexa". Les coses no es fan així. Un pla que en el seu contracte estableix que es trigarà 5 setmanes a redactar-lo. Anem molt tard. Si comparem Figueres amb altres ciutats o, fins i tot, amb municipis del nostre entorn, es constata que anem a la cua per remuntar aquesta situació. Les coses no es fan així.

El 12 d'abril vam oferir un primer paquet de 24 mesures i, dissabte passat, una actualització fins arribar a 53 propostes amb la voluntat que fossin avaluades, però novament hem rebut la indiferència del govern cap a la força més votada de la ciutat. Les coses no es fan així. Cal treball conjunt i sumar tots per superar aquesta crisi. Seguiré reclamant un gran Acord de Ciutat entre totes les formacions polítiques i els teixits econòmic, social, cultural i esportiu de la ciutat. És ja una urgència. La realitat és que avui encara no tenim per part del govern cap pla ni estratègia damunt la taula per afrontar els propers dies, setmanes i mesos. Poc a poc torna la vida als carrers i places, obren les nostres botigues... i el govern segueix sense capacitat de reacció. Les coses no es fan així.



Per un Fòrum per a la reconstrucció i reactivació econòmica i social

El líder de Ciutadans, Héctor Amelló, proposa la creació d'un "Forum" per sortir de la crisi econòmica i social:

Des de Ciutadans creiem que impulsar un fòrum per a la reconstrucció i la reactivació econòmica i social de Figueres que inclogui representants dels partits polítics, els principals agents econòmics i socials, així com representants del teixit associatiu i de la ciutadania és una necessitat imperiosa en els difícils temps que estem vivim. Després de gairebé dos mesos amb les empreses tancades, els comerços amb les persianes baixades, els autònoms a casa sense poder treballar i milers de treballadors afectats per un ERTE, és moment de començar a posar les primeres pedres de la reconstrucció i la reactivació. Cal fer-ho entre tots, sense deixar a ningú al marge.

És el moment de buscar el consens, de teixir llaços i complicitats, d'impulsar la col·laboració pública-privada, és moment que tots treballem conjuntament i aportem el nostre talent i capacitats per oferir solucions que ens permetin superar aquesta crisi i aconseguir que sortim més fortes i units. És el moment de bastir ponts, per això hem demanat a ERC i PSC que surtin de les seves trinxeres i que aixequin la mirada. Aquesta crisi sanitària, econòmica i social provocada pel Coronavirus ha posat al límit milers de famílies i ciutadans. Per això, oposar-se a un fòrum d'aquestes característiques suposa abandonar als ciutadans, renunciar a oferir solucions duradores, perdre una oportunitat de cooperació entre totes les forces polítiques de l'ajuntament i cometre l'error de prendre decisions sense escoltar als principals afectats.