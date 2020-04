I després què, a les llars d'infants?

El règim excepcional d'Estat d'Alarma per l'emergència sanitària de la Covid19 s'acosta al seu final, i molts ens preguntem amb incertesa com serà la tornada. Estic convençut que això no ha fet més que començar, que ens trobem a les portes de canvis significatius i importants -a tots els nivells, àmbits i institucions- i, que ens haurem de qüestionar molts afers.

Precisament, aquest mes volia parlar sobre la importància de l'educació en la petita infància, que segurament serà una de les etapes més afectades per la crisi actual en l'àmbit de l'educació.

Les Llars d'Infants o Escoles Bressol, són centres educatius, públics i privats, que ofereixen educació no obligatòria de 0 a 3 anys. Encara que a finals dels anys noranta, l'educació de la petita infància es considerava com una solució als problemes de conciliació de la vida laboral i familiar, i tenia, des d'un punt de vista formatiu, un caràcter residual, les nombroses recerques realitzades en els últims vint anys han conduït a un canvi global sobre la realitat d'aquesta etapa educativa.

Actualment, es considera que l'Educació Infantil –obligatòria o no-, és la més rellevant de totes. S'ha demostrat que hi ha una relació extremadament positiva en el nombre d'anys d'escolarització en etapes d'educació infantil i l'èxit educatiu en etapes posteriors (com més anys escolaritzats en etapes primerenques, millors resultats posteriors). Malauradament, com sol succeir en nombroses qüestions educatives, els indicadors, criteris i estudis relacionat amb l'economia de l'educació són els que han realçat aquesta conclusió, a la fi de comprovar els rendiments que té en termes socials i fiscals.

Els criteris pedagògics ens indiquen, des de fa molts més anys, que l'etapa de 0 a 3 anys és la base fonamental pel desenvolupament individual i social dels infants: aprenentatge d'habilitats cognitives i emocionals, desenvolupament del moviment i control corporal, primeres manifestacions del llenguatge i la comunicació, descobriment de l'entorn immediat, relacions socials i socialització, creixement personal, control de les emocions, adquisició d'hàbits i rutina, etc. Els experts indiquen que és tan gran el potencial d'aquesta etapa, que m'aventuro a pensar que en un futur pròxim, formaran part de l'educació obligatòria formal.

Per tot això, si en èpoques de crisi, com les que hem viscut els darrers anys, ja calia augmentar l'esforç i les partides pressupostàries en aquesta etapa educativa, ara més que mai -amb la crisi sanitària, econòmica i social que vivim i viurem-, caldrà donar sentit a l'educació de primera infància i dotar de més recursos econòmics els seus centres, mantenir l'estabilitat de l'equip docent, i treballar per fomentar-ne la participació i el seu ús. I el més important, caldrà seguir oferint aquest servei de forma gratuïta a aquelles famílies amb infants que es troben en situació de risc d'exclusió social, perquè ara, més que mai, puguin continuar escolaritzats i es compensin les carències del seu entorn familiar.

El que també preocuparà a moltes famílies és "com serà la Llar" quan tornem a la normalitat. Quines seran les mesures perquè es pugui donar el vincle emocional i la confiança de l'infant amb la mestra, amb les possibles distàncies socials que es derivin d'aquesta crisi? Com serà el vincle, tan important educativament parlant, entre famílies, escola i infants? Quines mesures higièniques i de salut es prendran? Quin pla s'ha començat a preparar de cara a la tornada per normalitzar aquesta situació? S'haurà de reestructurar i repensar el servei? S'augmentaran les partides d'educació per què l'estructura i l'equip docent no en surti perjudicat? En aquest sentit, com en altres àmbits, ara seria el moment dels Ajuntaments per iniciar una comissió educativa especial amb tots els membres i tècnics educatius, socials i polítics per tractar aquests temes. La qüestió és estar preparats, en el moment que l'Estat ho decreti, per donar solucions a les Llars d'Infants i als seus usuaris i, per tant, començar a reflexionar-hi com més aviat millor.

Animo a les famílies a continuar apostant per l'educació dels seus fills i filles en aquesta etapa educativa i felicito els més petits per tot l'esforç i paciència que tenen durant aquests dies de confinament. També agrair a les mestres de les Llars Municipals i a tota la Comunitat Educativa de Figueres, el fet de continuar treballant de valent durant tot el període de confinament, i així seguir educant malgrat les circumstàncies.