També això passarà

Aquest titular és el títol d'una novel·la de la Milena Busquets, del qual per Sant Jordi la companya regidora Pilar Sánchez en va triar un passatge excel·lent que va compartir a les seves xarxes socials. Em sembla un titular immens per utilitzar en aquests temps convulsos, perquè el temps tot ho cura, i finalment tot acaba passant.

Obrim la nostra perspectiva, mirem les coses des d'una òptica més àmplia, agafem una lent de 360º i pensem en les coses que podem canviar i millorar quan tot això vagi passant.

Llegint El llibre de l'alegria em trobo amb una dita tibetana: «Les adversitats es poden transformar en oportunitats» que el Dalai Lama recorda a l'arquebisbe Desmond Tutu, en les seves converses escrites per Douglas Abrams. I, realment, al llarg de la història, els grans canvis s'han produït sempre després de grans sotracs, siguin provocats per guerres, pandèmies o altres esdeveniments imprevistos.

En ple segle XXI, cal repensar el món, cal adoptar una aptitud diferent, la gran majoria som conscients que el model actual de vida és insostenible. L'impacte ecològic que els éssers humans estem causant al planeta pot esdevenir irreversible, si no actuem immediatament. El canvi climàtic esdevé una realitat que cal afrontar sense més dilació. I aquí tots podem posar el nostre gra de sorra, no s'hi val a dir «això no va amb mi», ans al contrari, si tothom s'implica en fer moltes petites coses, aquestes acabaren sumant, i molt. Una sola persona no arriba gaire lluny, però milers de persones poden canviar i fer realitat el que semblava impossible.

Cal recuperar el valor de la humilitat, si quelcom ens ha demostrat la situació actual, és la feblesa de la nostra societat, ens pensàvem que dominàvem el món, i un virus diminut ens ha fet tocar de peus a terra, realment som molt poca cosa, i ens pensem que tot gira al voltant nostre, però això no és així.

I tot això també ens val per al nostre estimat Empordà. Ara caldrà repensar què volem per a la nostra comarca, quins canvis portarem a terme per encarar millor el nostre futur, perquè la gent s'hi pugui guanyar bé la vida, i viure bé. La sotragada serà molt forta, però ens en sortirem, perquè la majoria de la gent és meravellosa, i tothom ho posarà tot de la seva part per superar la situació actual.

Com diria en Quim Masferrer, gent de l'Empordà, «sou molt bona gent» i de ben segur que també això passarà.