El comerç de proximitat davant d'un canvi estructural

Des de la crisi econòmica de l'any 2008 el comerç de proximitat arrossega els peus. Sense entrar en les múltiples causes que van provocar aquesta situació, la realitat és que les ventes van caure de manera més o menys accentuada. Alhora, els hàbits de compra dels consumidors van iniciar una transformació que s'ha anat accelerant any rere any. Aquests elements sumats a altres com és el lloguer dels locals, l'arquitectura de les ciutats o la mobilitat, han fet que el petit comerç arribi a la crisi per la pandèmia de la COVID-19 amb molt poc oxigen. La consultoria J3B3 està realitzant un estudi continuat de l'impacte de la COVID-19 al comerç de Catalunya, i els resultats que ofereixen són demolidors. Prop del 40 per cent dels comerços afirmen que difícilment podran evitar el tancament definitiu del seu establiment.

Malgrat tot, no podem quedar-nos en la resignació. Hem de buscar les formes per minimitzar l'impacte de la pandèmia i adaptar-nos a un món carregat d'incerteses.

El comerç amb l'ajuda de l'administració, ha de preparar-se per poder conviure amb possibles tancaments temporals. Són moltes les veus que parlen d'un possible rebrot del virus a la tardor, i alguns estudis fonamentats van força més enllà. Per altre banda, una vegada es puguin obrir els establiments, el distanciament social formarà part de les nostres vides fins que el virus no s'hagi superat del tot, i aquest fet modificarà els hàbits de consum.



Canvi estructural

Estem davant d'un canvi estructural i les propostes i mesures de suport al petit comerç ho hauran de contemplar. Aquestes mesures poden ser de molts tipus i actuar en diferents aspectes, però és important que es plategin en base a les necessitats dels consumidors i assegurar que el petit comerç pugui donar-hi resposta.

Haurem de repensar els espais públics i els interiors dels establiments, i el comerç electrònic amb les seves múltiples formes passarà de ser una oportunitat a ser una necessitat per la supervivència del petit comerç.

Fins ara una part important del comerç de proximitat no s'ha endinsat en els canals digitals de comunicació i venta. Els motius són diversos i es vinculen d'una manera o altre a les dificultats tècniques, formatives i econòmiques, o també, com és el cas de molts negocis de la restauració, perquè no hi havia una necessitat existent. A partir d'ara s'hauran de buscar les fórmules perquè els canals digitals de comercialització estiguin a l'abast de totes les particularitats de negoci que existeixen.



Factors principals de la compra online

Aquestes setmanes de confinament es parla molt de ser consumidors conscients comprant al comerç de barri i als petits productors, però apel·lar a la consciència dels consumidors no és suficient per fer sostenible el comerç de proximitat. Tot i que factors com la proximitat i el respecte amb el medi ambient intervenen en la decisió de compra, segueixen sent residuals. L'estudi del comerç electrònic que fa anualment IAB spain (associació de comunicació, publicitat i màrqueting digital), mostren com la comoditat, la disponibilitat i l'estalvi de temps són els factors principals que fomenten la compra online. Els consumidors no deixem de comprar de forma presencial, però 7 de cada 10 internautes de l'estat espanyol compra online.

La nova realitat que vivim ha provocat un augment de les ventes per internet i tot indica que continuarà sent així una vegada els establiments físics puguin tornar a obrir. La situació empeny al comerç de proximitat a explorar nous canals de comunicació i venta, i serà necessari buscar solucions tècniques i logístiques que s'adaptin als diferents perfils de negoci que formen aquest sector. Crear pàgines web pròpies de comerç electrònic o vendre a través d'un o més marketplace són les formes més comunes que han utilitzat les botigues físiques per introduir-se a la venta digital. Tanmateix, són opcions que no encaixen amb tots els establiments de proximitat. Per aquest motiu, una alternativa pot ser un portal digital de venta online compartit amb els diferents establiments que s'hi vulguin adherir. Vindria a ser un centre comercial però en el terreny digital. És una opció de la qual ja existeixen experiències i que pot ser interessant estudiar-ne la viabilitat.



Figueres, ciutat de serveis

A Figueres el comerç representa una part important de la seva economia i és un motor d'ocupació. La seva importància rau en l'oferta col·lectiva que s'ofereix. Com més comerços es vegin abocats al tancament, menys rellevància tindrà el conjunt del comerç de la ciutat.

*Pere Bosch és comerciant, Graduat en Comunicació i Màster en Màrqueting Digital i Comerç Electrònic.