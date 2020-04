L'emergència del govern

Dijous 16 d'abril, en ple estat d'alarma i sabent que afrontarem una crisi econòmica i social sense precedents, el govern aprova nomenar un nou director d'Urbanisme i Mobilitat que suposa un cost anual de 105.000 euros. Quan algú va dir que en moments excepcionals calen respostes excepcionals, queda clar que els del quadripartit no ho van acabar d'entendre. Em sembla un error gravíssim.

De debò es creuen que això és avui una prioritat? És inexplicable que convoquin el primer ple des de l'estat d'alarma i en comptes d'estar aprovant mesures contra la crisi, ajuts als més afectats, estímuls per a la nostra economia o plans per a la reactivació de la ciutat, ens dediquem a nomenar un nou càrrec directiu. La proposta de Junts per Figueres era ajornar uns mesos la creació d'aquesta figura perquè ara necessitem els recursos per a altres urgències, que en tenim i en tindrem moltes.

Atenem primer l'emergència i quan sigui possible ja tornarem a parlar dels càrrecs. Perquè nosaltres no qüestionem la figura d'un director d'Urbanisme, ja que pensem que el govern es pot i s'ha d'organitzar com cregui convenient; i tampoc posem en dubte la professionalitat i experiència del senyor Camil Cofan. Però ara això no tocava. Fer aquest nomenament en moments com els que estem patint és una irresponsabilitat, sigui un familiar del regidor Xavier Amiel o el sursuncorda.