La setmana passada vam aprovar definitivament el pressupost 2020 a través del primer ple telemàtic de l'Ajuntament de Figueres. Un pressupost imprescindible i necessari, una eina per tirar endavant la ciutat i més ara, en aquest moment d'excepcionalitat que vivim. Estem abocats a repensar-ho tot, ja que la crisi de la Covid-19 canviarà els models productius i les estratègies econòmiques i socials.

Per això, estem treballant en una actualització del pressupost per part de totes les àrees. Sense pressupost no seria possible pal·liar els efectes d'aquesta crisi. Estem gestionant l'emergència des de fa més d'un mes, amb mesures socials per a ajudar les persones més vulnerables i mesures econòmiques com la suspensió del cobrament d'impostos.

Alhora, però, mirem el futur, pensant en la postpandèmia, elaborant un pla per a la reactivació econòmica de la ciutat, per enfortir el sector comercial, el sector cultural i el sector turístic, posant en valor totes les potencialitats. Un pla realista, amb cara i ulls.

Un pla pensat per a tothom: ajudar els col·lectius vulnerables, que augmentaran, i donar suport als comerços perquè quan aixequin la persiana recuperin els clients. No ens podem permetre com a ciutat repetir els errors de la crisi del 2008, 2009 i 2010 que va suposar l'endeutament de moltes famílies. Estem gestionant l'avui i no deixem de treballar per al demà.